Wien Air: Hitzespringen mit Tullner Topleistung

So laut und euphorisch war es auf den Ganzsteinschanzen, der ältesten noch erhaltenen Sprunganlage in Österreich, schon lange nicht mehr: 250 Skisprungfans feiern die neuen, kleinen und größeren Wiener Landesmeister. Auch der slowakische Nachwuchskader und die Skisprungclubs SC Erzbergland, WSV Murau, ESV Mürzzuschlag und WSV Ramsau sind zur „1. WienAIR" angereist und haben sich mit den Stadtadlern spannende Wettkämpfe geliefert.

„Hut ab, wie enthusiastisch, professionell und leidenschaftlich die Stadtadler zum ersten Mal so ein großes Skisprungfest für den Nachwuchs ausrichten“, meinte Ski-Austria-Nachwuchsreferentin Jacqueline Stark und auch der sportliche Leiter am Skigymnasium Stams, Harald Haim, pflichtete bei der Siegerehrung bei: „Eure österreichweiten und sogar internationalen Nachwuchserfolge sprechen sowieso schon seit einiger Zeit für sich. Aber heute haben wir gesehen, mit wie viel Euphorie ihr in unseren Skisprungnachwuchs bringt.“

Kleine und größere Überflieger

Abris Vajda, ein elfjähriger Stadtadler aus Riederberg, springt 34,0 und 33,5 Meter und holt sich damit die Bronzemedaille bei der Landesmeisterschaft. Vor ihm sind landen die Teamkollegen, Vizelandesmeister Nico Greilhuber (12) aus Wien-Währing und der Überflieger mit der Goldmedaille Fridolin Hauser (12) aus Wien-Hernals. Letzter sprang zweimal 48,0 Meter und damit in seiner Altersklasse zum Titel. „Mein jüngerer Bruder Albin ist vorher gestürzt, das hat mich kurz aus der Vorbereitung auf meiner Sprünge gebracht. Aber ihm geht's gut und mir natürlich auch als Landesmeister“, meinte Hauser.

Der Riederberger Abris Vajda holt sich letzte Anweisungen von Stadtadler-Cheftrainer Christian Moser. Foto: StadtadlerJürgen Feichter

Flora Balaz, eine siebenjährige Stadtadlerin aus Wien-Donaustadt, ist die jüngste Siegerin, obwohl sie erst vor vier Monaten mit dem Skispringen begonnen hat. „Das ist meine erste Goldmedaille und jetzt darf ich am Siegerfoto ganz vorne stehen“, freut sich die jüngste Landesmeisterin über Sprünge auf 11,0 und 13,0 Meter. Paul Wasserbauer (8) aus Wien-Simmering krönt sich mit 12,0 und 11,0 Metern zum Landesmeister unter den jüngsten Burschen. „So heiß war es bei den letzten Trainings nie, aber das macht mir nichts."

Eine Altersklasse darüber ist Paul Kaman, der achtjährige Stadtadler aus der Region Schwechat souverän zum Landesmeistertitel geflogen. „Da wär’ aber noch mehr gegangen. Mein zweiter Sprung war nix“, meint der Überflieger selbstkritisch, obwohl ihm Weiten von 25,0 und 24,5 Metern gelungen sind. Bei den gleichaltrigen Mädchen krönt sich Helena Fessl (9) aus Wien-Döbling mit Sprüngen auf 18,5 und 17,5 Meter zur Landesmeisterin in ihrer Altersklasse. „Ich war schon sehr nervös vor meiner ersten Landesmeisterschaft, aber das hab’ ich zum Glück schnell vergessen.“

Der zehnjährige Stadtadler Paul Kaman aus Schwechat fliegt zu seinem Landesmeistertitel. Foto: StadtadlerJürgen Feichter

Simon Kleineidam, der 13-jährige Stadtadler aus Wien-Landstraße, schnappt sich den Titel in der ältesten Schülerklasse mit Weiten von 52,5 und 49,5 Metern. „Reden wir lieber nicht über meine Sprünge. Ich kann's viel besser, aber die Goldene nehm’ ich natürlich trotzdem.“ Und für die „Hobbyadler", also die erwachsenen Wienerinnen und Wienern, die ebenfalls hobbymäßig Skispringen, siegt Thomas Wadsak (22) aus der Inneren Stadt mit 55,0 und 54,5 Metern.

Das Stadtadler-Maskottchen gratuliert den neuen Landesmeisterinnen und Landesmeistern: Helena Fessl, Flora Balaz, Paul Wasserbauer (vorne, v. l.), Thomas Wadsak, Fridolin Hauser, Paul Kaman und Simon Kleineidam (hinten, v. l.). Foto: StadtadlerJürgen Feichter

Erfolgreiche Stadtadler halfen zum Gelingen der ersten WienAir mit

Seine kleine Schwester hätte ihn vermutlich geschlagen, springt sie mit erst 16 Jahren doch mittlerweile im Kader des österreichischen Skiverbands und als erste Stadtadlerin im Continental Cup. Meghann Wadsak hat stattdessen das Freizeichen für die Skispringerinnen und Skispringer gegeben. Der erste Wiener Jugendweltmeister und Jugend-Olympiasieger im Skispringen, Louis Obersteiner (19) aus der Donaustadt hat sich als Servicemann für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Beide Top-Stadtadler haben außerdem gemeinsam mit dem Neo-Wiener Mario Innauer (33), zurückgetretener Weltcupspringer vom SV Innsbruck-Bergisel und seit fast zwei Jahrzehnten unübertroffener Schanzenrekordhalter in Mürzzuschlag, den Kindern und Jugendlichen die Medaillen und Trophäen übergeben. Und sogar die höchste Stelle im Skispringen, der Internationale Skiverband, war mit FIS-Sprungrichter und Kulm-Sportchef Jürgen Winkler als Teil der Punktejury für die Kinder und Jugendlichen vertreten.

Der Eichgrabner Stadtadler-Boss freut sich über Erfolg der ersten WienAIR

„Wir haben uns vorgenommen, dass sich die österreichischen und - diesmal sogar die slowakischen - Skisprung-Kinder und Jugendlichen bei der 'WienAIR' wie die Stars bei einem Weltcup-Springen fühlen sollen. Der Gänsehaut, der Spannung und dem Jubel bei der Siegerehrung nach sind wir dem dank wahnsinnig vieler Helferinnen und Helfer hoffentlich ganz nahe gekommen“, bedankt sich Stadtadler-Vorsitzender Florian Danner aus Eichgraben bei den gut 200 Vereinsmitgliedern, die nicht nur angefeuert sondern auch in der Organisation kräftig angepackt haben, und bei den Partnern Volksbank, Blaguss, Spark, MannerundWiesbauer.

Danner: „Unsere Kids in Ostösterreicher hätten sich eigen Schanze verdient“

Dass ausgerechnet Kinder aus Niederösterreich und Wien solche Erfolge im Skispringen feiern, ist außergewöhnlich. Die Stadtadler sind nach wie vor der einzige Skisprungclub Österreichs ohne eigene Trainingsmöglichkeit. Seit Jahren kämpfen sie für eine Nachwuchsschanze im Ganzjahres-Mattenbetrieb in Wien oder dem Umland. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende mit den Kindern in die Steiermark, nach Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten zu den nächstgelegenen Schanzen und trotzdem kommen aus dem Verein in den letzten Jahren erstmals österreichische Nachwuchs-Staatsmeisterinnen und Staatsmeister und sogar Jugend-Olympiasieger und Jugend-Weltmeister. „Mit einer eigenen Nachwuchs-Mattenschanze könnten wir dem riesigen Interesse der Kinder, die in Wien und Umgebung Skispringen möchten, endlich nachkommen“, meint Danner. „Die Euphorie bei der 'WienAIR‘ hat hoffentlich allen gezeigt, dass sich die Kids das längst verdient hätten.“