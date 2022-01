Zweifacher Doppelsieg & Winterpremiere für die Stadtadler

Ein außergewöhnliches Skisprung-Wochenende haben die Stadtadler aus Niederösterreich und Wien hinter sich gebracht. Neben zwei Doppelsiegen für die jungen Skispringerinnen und einem Podestplatz im internationalen Alpencup hatte auch ein Mauerbacher seinen ersten Winterauftritt in der höchsten nationalen Sprungserie für Nachwuchsathleten, dem Austria Cup.

Mauerbacher sprang ersten Austria Cup auf Schnee

Veit Scheed, der 13-jährige Stadtadler aus dem Wienerwald, ist am Wochenende in Tschagguns (Vorarlberg) zum ersten Mal auf Schnee im Austria Cup angetreten. Seit einigen Monaten trainiert er auf Schanzengrößen, die Sprünge um 50 Meter und weiter erlauben.

Mit 48 und 47,5 Meter sind ihm am zweiten Bewerbstag auch besonders sehenswerte Sätze gelungen, am ersten Tag waren es 44,5 und 43,5 Meter. „Mit seiner Winter-Premiere in der Altersklasse Schüler II hat Veit wichtige Erfahrungen gesammelt und kann durchaus zufrieden sein“, lobt Florian Danner, Eichgrabener Pressesprecher der Wiener Stadtadler.

„Dass wir Stadtadler uns jetzt untereinander ausmachen, wer den Austria Cup bei den Mädchen gewinnt, hätte vor ein paar Jahren niemand in Österreich gedacht - auch wir selbst nicht.“ Bernhard Wadsak Sportlicher Leiter, Wr. Stadtadler

Mit Fabian Platz (13) aus Wien-Wieden ist in seiner Altersklasse ein weiterer Stadtadler auch nahe ans Podest herangekommen, ein besonders weiter Sprung auf 60,5 Meter im zweiten Durchgang hat ihn noch auf Platz vier katapultiert.

Besonders groß ist der Jubel bei den Mädchen: Sara Pokorny (13) aus Wien-Meidling und Meghann Wadsak (14) aus der Wiener Innenstadt haben sich ein heißes Match um den Sieg geliefert, das die Mädchen aus den anderen Bundesländern nur mit Respektabstand beobachten konnten. Am Ende hatte Sara die Nase knapp vorne. „Ein zweifacher Doppelsieg der Mädchen aus dem Osten Österreichs ist im Skisprungnachwuchs der Alpenrepublik ein großes Gesprächsthema“, freut sich auch Danner.

„Wir haben da gerade eine einmalige Konstellation, wenn sich zwei unserer Mädchen gegenseitig so pushen, dass am Ende Kleinigkeiten entscheiden, wer von den beiden vorne ist. Aber dass wir Stadtadler uns jetzt untereinander ausmachen, wer den Austria Cup bei den Mädchen gewinnt, hätte vor ein paar Jahren niemand in Österreich gedacht - auch wir selbst nicht“, meint Bernhard Wadsak, der sportliche Leiter der Stadtadler.

Louis Obersteiner gilt als Toptalent des ÖSV

Noch eine Altersklasse höher, im sogenannten Alpencup, hat zum zweiten Mal in der Geschichte der Stadtadler ein Wiener einen Podestplatz erobert.

Louis Obersteiner (17) aus Wien-Donaustadt gilt schon seit Jahren als junger Skispringer mit großem Potential. Nach seinen doppelten Jugendmeistertiteln und dem ersten Alpencup-Podest beim Mattenspringen im Sommer im tschechischen Liberec hat er dieses Wochenende in Oberhof im deutschen Thüringen zugeschlagen.

Unter den mehr als 60 vielversprechendsten Nachwuchsathleten aus Deutschland, Slowenien, Frankreich, Italien, Tschechen, der Schweiz und Österreich knackt er sogar die 100-Meter-Marke auf der Rennsteig-Schanze im sogenannten Kanzlersgrund, holt Platz 3 und als mit Abstand jüngster Athlet in den Top 10 auch den offiziellen Titel „Man of the day“.

Die Erfolge der Stadadler im Nachwuchs-Skispringen sind auch deswegen so außergewöhnlich, weil es bekanntlich weder in Niederösterreich noch in Wien derzeit Trainingsmöglichkeiten zum Skispringen gibt. Seit Jahren kämpft der Verein für Nachwuchs-Trainingsschanzen in oder um die Bundeshauptstadt, damit das enorme Interesse am Skispringen von Kindern im Osten des Landes gestillt werden könnte.

„Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer jedes Wochenende mit den Mädchen und Burschen nach Mürzzuschlag oder Eisenerz in der Steiermark oder auch nach Hinzenbach in Oberösterreich und trainieren dort im Winter auf Schnee und im Sommer auf bewässerten Matten“, erklärt Danner. Trotz des großen Aufwands für alle Beteiligten haben die Stadtadler aber mehr als 150 skisprungbegeisterte Mitglieder. „Und wir sind ständig am Wachsen“, freut sich Danner trotzdem über jeden neuen Interessenten.