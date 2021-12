Pressbaumer Jiu-Jitsu-Athleten auch ohne Becirovic-Twins top

Eigentlich hätten die österreichischen Jiu-Jitsu Meisterschaften bereits im Frühjahr über die Bühne gehen müssen, aber der große Lockdown machte da die Titelkämpfe unmöglich.

Nun ist im Herbst der Goshindoklub Pressbaum von Robert Horak eingesprungen und mit seinem Team hatte er etwas Glück (Lockdownfenster) und ein großartiges Helferteam, das am Samstag die Titelkämpfe in der Volksschule (samt Stadtsaal als Covid-Teststraße) möglich gemacht hat.

Seine Aushängeschilder, die Becirovic-Zwillinge, waren zwar bei den Duo-Damen auch aus Mangel an Konkurrenz nicht am Start, doch auch so hatten die Gastgeber in den Duobewerben, die als Staatsmeisterschaften zur Austragung kamen, klar die Nase vorn.

Kein Wunder waren im Mixed doch die U-21-Weltmeister Karina Schmiedl/Lukas Schopper (beide Pressbaum) sowie im Herrenduo die WM-Bronzemedaillengewinner Johannes Horak (Kirchstetten)/Gernot Riedl (Gablitz) einsame Klasse.

Jiu-Jitsu ist trendig m Wienerwald

Doch auch der Nachwuchs der Pressbaumer zeigte im Duo der Konkurrenz, wie konzentriert und schnell die Übungen von Talenten ab acht Jahren absolviert werden können. In zehn Altersklassen wurden Titel vergeben und in allen gab es klar Gold für Pressbaum. Viermal wurden von den Youngsters sogar Doppelsiege errungen und in zwei Klassen waren sogar alle drei Stockerl von Horaks Athleten belegt.

Aber auch im Fighting wurden in Pressbaum die Titel vergeben. Hier hielt von Pressbaum zwar nur Karina Schmiedl ihr hübsches Gesicht hin, aber immerhin holte sie bei den Damen +70 kg Staatsmeisterschaftsbronze.