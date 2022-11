Innermanzinger ESV-Damen holen den Europapokal

Werbung

Auch ESV-Betreuer Thomas Steinmair konnte den Triumph seiner „Mädels“ im Europapokal kaum fassen: „Was meine Mädels geleistet haben, ist unglaublich, sie haben das Spiel ihres Lebens gespielt!“, jubelte er. Tatsächlich hat am Sonntag in Amstetten der größte Außenseiter den Sieg geholt. Die Innermanzingerinnen hatten ja nur deshalb eine Wildcard erhalten, weil Niederösterreich der Veranstalter des diesjährigen Europacups war. „Mit unseren Damen hatte niemand gerechnet, David hat Goliath bezwungen“, freute sich der überglückliche Erfolgscoach.

15 Teams aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und Italien, dazu Österreichs Staatsmeisterteam Vornwald (Steiermark) sowie Bad Fischau kämpften neben den ESV-Damen um den begehrten Europacuptitel.

Bereits am Samstag sorgten die Steinmair-Schützlinge mit Karin Schwarz, Monika Kahry, Renate Kahry, Magdalena Katzensteiner sowie der deutschen Staatsmeisterin Verena Gotzler für die erste Sensation, indem sie sich fürs Finale am Sonntag qualifizieren konnten. „Was dann am Sonntag passiert ist, war einfach nicht normal“, ist Steinmair auch einen Tag später noch „ganz fertig“.

Erstes NÖ Team, das den Europapokal gewinnt

Acht Teams hatten sich fürs Finale im K.-o.-Modus qualifiziert und ausgerechnet Innermanzing konnte sich neben dem österreichischen Staatsmeister aus Vornholz bis ins absolute Endspiel durchkämpfen. In diesem zeigten sie dann Nerven aus Stahl und holten sich den viel umjubelten Sieg und damit den Europapokal, kürten sich zum besten Damenteam Europas.

„Das ist nicht nur der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, sondern auch für den Landesverband einmalig, denn noch nie wurde eine niederösterreichischen Mannschaft Europacupsieger“, ist Steinmair stolz. „Natürlich sorgten auch die vielen mitgereisten Fans für Stimmung und hatten ihren Anteil am Sensationserfolg“, bedankt er sich. Nach der Rückkehr wurde im Cafe Mancini der größte Vereinstriumph bereits ordentlich gefeiert.

Da im Bezirk aufgrund der Energiekrise noch alle Eisflächen bis auf jene im Sportzentrum NÖ geschlossen haben, sind die Innermanzingerinnen praktisch ohne Eistraining zu diesen Titelkämpfen gefahren. „Unsere Erwartungen waren auch deshalb nicht allzu groß“, gesteht Steinmair. Die „Mädels“ hätten einfach das Europacupspektakel genießen wollen. „Nun sind wir Europacupsieger und vielleicht war diese lockere Einstellung auch ein Grund für den Erfolg!“