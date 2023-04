Felix Andel holt ersten Globe im Irish Dance

Werbung

Der 14-jährige Gablitzer Felix Andel sorgte bei den Weltmeisterschaften im Irish-Dance im kanadischen Montreal dafür, dass seine Schwester und Tanzlehrerin Marion Andel, die ihn mit Trainerin Tanya Cunningham Adcrg coacht, nahe am Ausrasten war: „Felix ist jetzt Viertbester der Welt, der erste Österreicher mit dieser grandiosen und hohen Platzierung und erster Tänzer von Festland-Europa, der einen Globe (Weltpokal) mit nach Hause schleppen darf. Er hat Geschichte im Irish Dance für Österreich geschrieben. I’m absolutely over the moon“, postete sie auf Facebook.

Beim Irish Dance klettern die ersten Fünf aufs Stockerl

Und auch Mutter Cathrin Andel war begeistert: „Heute war der lang ersehnte große Tag“, schrieb sie. Ihr Sohn hat bei den Titelkämpfen aber nicht nur sie begeistert, auch die Kampfrichter gaben für die drei Runden, die Felix getanzt hat, Topnoten. Und Andel, der in Presbaum zur Schule geht, schaffte es damit sogar aufs Stockerl, denn im Irish Dance stehen auf diesem die ersten Fünf. Als Vierter durfte er somit auch einen Globe für die Leistung in seiner Klasse entgegennehmen.

Andel: „Ich war nicht nervös, höchstens ein wenig aufgeregt“

„Mir ist es sehr gut ergangen und ich hatte viel Spaß, alle drei Runden sind fehlerlos verlaufen, es gab keine Probleme“, schildert der Youngster. Auch nervös will er nicht gewesen sein. „Höchstens ein wenig aufgeregt, als die angepeilte Top-5-Platzierung immer nähergerückt ist“, lacht er. Ob er damit wirklich gerechnet habe? „Nicht unbedingt gerechnet damit, aber ich wusste schon, dass es möglich ist“, antwortet er selbstbewusst.

Hartes Training vor dem Lohn

Andels Leistung kommt auch nicht von ungefähr. An fünf, manchmal sogar sechs Tagen in der Woche trainiert er. „Das Beste ist es aber, auf der Bühne zu stehen, um zu zeigen, was ich kann und worauf ich hin trainiert habe“, bedeutet ihm der Globe sehr viel. „Ich bin sehr erleichtert und stolz darauf, dass ich das erreicht habe!“