Meistertitel für Pressbaumer Gewichtheber

Nichts für schwache Nerven war das Finale in der Teamliga Wien/NÖ 2 am Samstag in der Pressbaumer Stadthalle. Schon die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig für die Hausherrn. Kurz vor dem Wettkampf hatten sich sowohl Patrick Manniner als auch Trainersohn Bastian Tauschl Knieverletzungen zugezogen, sodass beide Lokalmatadore auf einen Start verzichten mussten.

„Die Situation schien bis eine Woche vor dem direkten Duell um den Titel hoffnungslos zu sein“, schildert Coach Roman Lehner, der selbst für seinen Sohn Tauschl im Reißen die Kastanien aus dem Feuer holen sollte. Auch von Thomas Böswarth war zumindest im Stoßen eine gute Leistung zu erwarten, doch Manninger schien trotzdem unersetzbar. Doch dann zog Obmann Johann Hügel seinen Joker aus dem Ärmel und stellte kurzfristig den ehemaligen österreichischen Nachwuchsmeister Josef Rieger auf.

Mit dem Naturtalent tat sich zumindest eine geringe Siegeschance auf, auch wenn Rieger, mittlerweile mit 114 Kilogramm Körpergewicht zum Schwergewicht mutiert, zweieinhalb Jahre keinen Wettkampf mehr bestritten und kaum noch trainiert hatte.

„Wir haben in der Woche vor dem Wettkampf zwei Training mit ihm eingeschoben und mit seiner perfekten Technik lief es sofort wieder ganz vielversprechend“, schildert Lehner. Und tatsächlich konnte Rieger dann auch im Wettkampf eine unglaubliche Leistung abrufen. Er brachte alle seine sechs Versuche gültig zu Hochstrecke und erreichte mit 101 kg im Reißen und 121 kg im Stoßen eine unglaubliche Leistungsbasis von 235,74 Punkten für die Mannschaft. „Am Ende wäre wohl sogar noch mehr gegangen, die 121 kg schaffte er mit einem riesen Grinser im Gesicht“, war Lehner begeistert.

Cosovic sorgt wieder für die Tagesbestleistung

Die zweite große Punktelieferantin für die Pressbaumer war einmal mehr Anita Cosovic, die gleich zu Beginn der Konkurrenz für mächtig Vorsprung gesorgt hat. Als Punktestärkste der Begegnung (317,68) bewältigte sie im Reißen 79 kg und im Stoßen 93 kg.

David Kuseschin hingegen ging es an diesem Abend nicht so gut. Er konnte im Reißen nur einen gültigen Versuch auf die Bühne bringen, sodass 75 kg in die Wertung kamen. Auch im Stoßen blieb er mit 99 kg unter der 100-kg-Schalmauer (203,30 Punkte).

Alexander Krejci konnte mit 98 kg/120 kg (249,24) sein Leistungsvermögen dann wieder gut abrufen. „Er hat uns im Rennen gehalten“, lobt Lehner.

Den Abschluss musste Thomas Böswarth absolvieren. Aufgrund seiner Schulterprobleme war Lehner für ihn im Reißen gestartet, der mit 96 kg ganze 106,53 Punkte gut schreiben hatte können. Böswarth startete mit 110 kg, steigerte auf 120 kg und schaffte letztlich auch noch 127 kg. Damit erreichte er 141,03 Punkte und mit Lehner gemeinsam ergab das 247,56 Punkte.

Danach begann aber erst das Zittern, denn die WKG brachte noch zwei Athleten auf die Bühne. Matthias Baumann und Harald Tacho konnten — nach einem schweren Rechenfehler der Gäste — 132 kg und 140 kg nicht gültig stoßen. „Sie hatten unseren sehr knappen Vorsprung von nur 3,06 Punkte übersehen und hätten beide gar nicht so viel Gewicht auflegen müssen“, staunte Lehner, der so etwas in seiner langen Wettkampfkarriere auch noch nicht erlebt hat. „Sie haben sich wohl von der brodelnden Atmosphäre in der Halle anstecken lassen und wollten zuviel“, vermutet er. Im vollen Stadtsaal tobte das Publikum bei jedem Versuch und als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, war die Freude perfekt — 2:1-Sieg mit 1253,52:1250,46 Punkten!