Basti Schöls gewinnt sein erstes Kategorie-A-Turnier

Nach seinem ersten Sieg auf der ÖTV-Tour beim Kategorie-1-Turnier in Stams reiste der junge Pressbaumer Sebastian Schöls als Mitfavorit zum Masters der Altersklasse U 9 nach Schladming. Nach drei souveränen Vorrundensiegen ging es dann im Finale gegen den jungen Oberösterreicher Luca Hofstetter um alles. Einmal mehr bewies Basti dabei Nervenstärke und setzte sich souverän in zwei Sätzen durch. Der 8-Jährige Sebastian Schöls konnte damit ohne Satzverlust seinen ersten österreichischen Meistertitel einfahren.

Der ältere Bruder Robert zählt in U 12 zu den Besten

Auch Bastis 10-jähriger Bruder Robert konnte heuer bei etlichen ÖTV-U-12-Turnieren mit Siegen aufwarten und ist bereits in der Jugendrangliste U 12 auf den vorderen Rängen zu finden. Robert hat heuer auch bereits die Pressbaumer Herren in der 3er-Mannschaft in der NÖTV-Meisterschaft verstärkt und dabei sämtliche seiner Singles souverän in der allgemeinen Klasse gewonnen.

Von 26. August bis 4. September findet auch heuer wieder auf der schönen Pressbaumer Tennisanlage das traditionelle Wienerwald-Turnier des ASV Pressbaum statt. Erstklassiges Tennis ist garantiert, auch der junge Robert Schöls wird sich im Herrenbewerb mit den Erwachsenen messen.