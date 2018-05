Von Harland direkt nach Roland Garros, für drei der Gästespieler, die am Samstag mit Irdning ihr Bundesligamatch in der St. Pöltner Vorstadt bestritten, wurde dieser Sprung wahr. Aber zumindest was die Stimmung betrifft, war er gar nicht so groß. Mehr als 400 Zuschauer säumten die Courts in Harland, als Jürgen und Gerald Melzer, sowie Dennis Novak aufschlugen. Und sie alle sahen staunend, dass sich die österreichischen Daviscupper gegen die Harlander Cracks gar nicht leicht taten.

So gewann Hausherr Markus Sedletzky gegen Jürgen Melzer sogar den ersten Satz nach tollem Kampf mit 7:6 (7/4). Das Spiel wogte auch im zweiten Satz kurz hin und her, ehe Melzer die Kontrolle übernahm.

Bellotti bleibt daheim in Harland ungeschlagen

Ähnlich sah es beim Match Dennis Novaks gegen Riccardo Bellotti aus. Der Wiener in Diensten Harlands hatte den ersten Satz gewonnen, und den zweiten abgegeben. Aber anders als Sedletzky hat Bellotti nicht locker gelassen und bleibt in Harland bei Bundesliga-Einzelspielen unbesiegt. „Ein Wahnsinn“, konnte es Harlands Obmann Dietmar Sedletzky kaum fassen. Die Fans standen Kopf und sogar die Polizei sah nach dem Rechten, denn die Autos der Zuschauer parkten bereits bis zum Harlander Amtshaus.

Von den Stars machte nur Gerald Melzer gegen Harlands Legionär Vaclav Safranek auf Eins einen souveränen Eindruck. Kurioserweise sollte er es dann sein, der in Paris in der ersten Qualirunde scheiterte. Bruder Jürgen und Novak meisterten die erste Hürde trotz ihrer Zitterpartien.

Harland konnte sich keinen Punkt gutschreiben

Nach den Einzeln stand es in Harland 4:2 für die Topfavoriten. Doch in den Doppelpartien ließen die Irdninger nichts mehr zu. „Uns war klar, dass sie kein schwaches Doppel haben werden“, meinte Markus Sedletzky. Somit konnte sich Harland keinen Punkt gutschreiben. Aber nach den Pfingstmontagsspielen werden sich die Irdninger vielleicht sogar ärgern, den Harlandern nicht doch ein Doppel abgegeben zu haben. Denn Bellotti und Co feierten einen sensationellen 5:4-Auswärtssieg beim regierenden Meister aus Salzburg. „Der war zwar nicht in Bestbesetzung, aber wir hatten auch Bellotti auf Eins und nur Sant’Ana als Legionär mit“, schildert Harlands Obmann.

Warum sich Irdning nun vielleicht ärgert? „Hätten wir einen Punkt mehr, müssten die Salzburger drei Punkte aus Altenstadt entführen, was nicht leicht ist, wenn man muss“, weiß Sedletzky. „Zwei Punkte machen sie aber sicher, sodass wir keine Chance aufs obere Play-off mehr haben. Doch Irdning wären wir im Titelkampf sicher lieber gewesen, als die Salzburger!“