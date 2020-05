Nach der notwendig gewordenen Sanierung der neuen Tennisplätze startet der TC Gablitz mit einer kleinen Verzögerung in die Saison. Seit dem 22. Mai können Tennisbegeisterte ab 13 Uhr gemäß der jeweils geltenden Covid-19-Regeln, die von den Benutzern der Tennisanlage einzuhalten sind, auf der Tennisanlage in der Sportplatzstraße 4 in Gablitz, wieder der gelben Filzkugel hinterherjagen. Desinfektionsmittel werden am Eingang zu den Tennisplätzen zur Verfügung gestellt.

„Die Bauarbeiten am neu errichteten Klubhaus sind zwar noch im Gange, doch die Sanitär- und Umkleideräume sollten in Kürze fertiggestellt sein“, verspricht Obmann Karl Flechl. Nichtmitglieder, die Einzel- oder Saisonstunden buchen wollen, können ihre Reservierungen nach wie vor bei Harald Dallamassl unter 0650/512 72 32 täglich ab 14 Uhr vornehmen.

Noch nicht ganz klar ist die Situation für den Nachwuchs. „Die Austragung der beliebten Tenniscamps für Kinder und Jugendliche ist noch offen“, erklärt Walter Kozubek, der mit den Vorstandskollegen auf die Regierungsvorschriften wartet.

Potenzielle neue Mitglieder können sich über die Internetseite www.tc-gablitz.at über die Konditionen für eine Mitgliedschaft informieren oder aber auch ganz einfach den Obmann anrufen. Und der wünscht allen Mitgliedern einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Tennissaison.