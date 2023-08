Nach Tischtennis holen Burian/Hatina auch Tennistitel der Senioren

Die österreichischen Seniorenmeisterschaften im Tischtennis fanden heuer bereits Mitte April in Klagenfurt statt und die für den Polizei-Sportverein Wien spielenden Pressbaumer zeigten dabei ihre Extraklasse. Im sehr gut besetzen Ü40-Herreneinzel musste sich Hatina zwar im Viertelfinale dem Vorarlberger Markus Jäger geben, im Doppel mit Albert Wilder (ebenfalls NÖ) gab es aber schon Silber.

Im Mixed Ü40 war Hatina aber an der Seite von Irene Burian, mit der er auch privat zusammenlebt, nicht zu schlagen. Nur im Semifinale hatten sie dabei eine kritische Phase zu überstehen, als sie sich im vierten Satz beim Stand von 1:2-Sätzen gegen die Tiroler Kapfinger/Pfluger äußerst knapp mit 12:10 behaupten konnten. Den Entscheidungssatz gewannen sie dann 11:9. Im Finale gegen Kainz/Welte hatten sie deutlich weniger Probleme und siegten 3:1.

Schon bei den österreichischen Seniorenmeisterschaften im Tischtennis standen Irene Burian und Peter Hatina heuer im April am obersten Treppchen. Nun legten sie im Tennis mit dem erneuten Sieg im Mixed nach. Foto: ASV Pressbaum

Im Ü40-Dameneinzel unterlag Burian im Halbfinale, aber im Damendoppel Ü40 siegte sie zusammen mit der Tirolerin Kapfinger, mit der sie noch nie zusammengespielt hatte. Im Finale bezwangen sie die an Eins gesetzte Paarung Gropper/Schätzer nach verlorenem ersten Satz (10:12) noch mit 3:2. Somit gab es für die Pressbaumer im Tischtennis zweimal Gold (Mixed und Damendoppel) und je einmal Silber (Herrendoppel) sowie Bronze (Dameneinzel).

Im Tennis legten die Pressbaumer letzte Woche nach

„Nachdem wir aber beide seit Kindheit an, ebenso die Liebe zum Tennissport von den Eltern vermittelt bekommen haben, stand für uns fest, dass wir nun unser Glück bei den österreichischen Tennismeisterschaften der Senioren versuchen würden“, schildert Burian. Vom 29. bis 4. August schlugen die beiden daher auch bei den Titelkämpfen beim UTC La Ville in Wien auf. Auch hier war die Paarung Hatina/ Burian aufgrund ihrer ITN-Spielstärke im Mixed als Nummer Eins gesetzt. Aufgrund des schlechten Wetters musste die erste Begegnung in der Halle auf Teppichboden ausgetragen werden, was für erschwerte Bedingungen sorgte. Die routinierten Gegner Asen/Kerschbaum stellen Hatina/Burian auf eine schwere Probe, die sie nur knapp im dritten Satz mit 10:8 für sich entscheiden konnten. Im Halbfinale konnten die beiden auf Sand dann in zwei Sätzen das Spiel souveräner für sich gestalten. Im Finale ging es aber gegen die ebenfalls aus NÖ stammende Paarung Blaha/Landthaler erneut heiß her. Von Beginn an führten Blaha/Landthaler, die sich erst im zweiten Satz bei 5:5 durch Spitzenvolleys von Hatina am Netz ein Break und in Folge den Ausgleich zum 1:1 in Sätzen einfingen. Im Matchtiebreak stand es bereits 1:5, ehe sich Hatina /Burian noch besannen und den Satz mit 10:8 und somit auch das Match für sich entscheiden konnten. Der zweite Staatsmeisterteilte im Mixed in einem Jahr in einer völlig anderen Sportart steht fest. Und Hatina holte als Draufgabe noch die Bronzemedaille im Herreneinzel 40+.

„Das war schon eine starke Leistung von uns, ich bin richtig stolz, dass wir heuer gleich in zwei Sportarten solche Leistungen erbringen konnte“, meinte Burian.