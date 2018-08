Noch stöhnt das Land unter der Hitze, doch für die Tennismannschaften im Kreis wird es Zeit, sich Gedanken über die Wintervorbereitung zu machen. Die Nennung inklusive Abgabe der Spielerliste für den „3. Head NÖTV Kreis Mitte Teamwintercup presented by huettenurlaub24.at“ kann auf der Kreismitte-Homepage nur noch bis 9. September erfolgen.

Im Vergleich zur Austragung in den letzten beiden Jahren, steht mit dem Sportzentrum Melk anstelle der Tennishalle in Muckendorf heuer zusätzlich zu den bewährten Hallen in Ebersdorf, Stattersdorf, UETV St. Pölten und Sportzentrum Niederösterreich ein neuer Austragungsort zur Verfügung.

Kadergrößen und Gruppeneinteilung

„Weiters haben wir auf Basis des Feedbacks der Spieler die Beschränkungen der Kadergrößen und die Gruppeneinteilung überdacht“, erklärt Organisator Gernot Brauneder. Mit der Gruppe „F“ (mit Grünpunktbällen) sollen speziell die Jugend und die erwachsenen Anfänger gefördert werden. Während die Gruppen A-F geschlechterübergreifend (heuer ohne Option der ITN-Unwirksamkeit) ausgetragen werden, kommt die Gruppe „G“ als reiner „Damenwintercup“ zur Austragung.

Voraussichtlich ist beim diesjährigen Modus die Play-off-Phase wesentlich kürzer, sodass jedes Team (abhängig von den Nennungen) rund sieben bis acht zeitlich über den Winter gleichmäßig verteilte Begegnungen austragen wird.