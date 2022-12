TC Laaben: Vevoda und Brousek geehrt

Werbung

Nach der langen Coronapause konnte der TC Laaben endlich wieder gemeinsam Weihnachten in der Laabenbachstube feiern. Obmann Ernst Klement freute sich, auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken zu dürfen. Mit der M60+ wurde der Titel in der Landesliga B gefeiert, das Team steigt somit in die Landesliga A auf. Die M55+ wurde in der Landesliga B Dritter. Für diese Erfolge wurden auch die beiden erfolgreichen Mannschaftsführer Kurt Vevoda und Wolfgang Brousek mit einem Geschenk geehrt.

Aber auch der Nachwuchs unter der Leitung von Betreuern aus der Bresnik-Akademie reift heran und die Planung für die neue Saison läuft bereits. „Unser Weihnachtswunsch wäre es, für die M60+ Wolfgang Stehno aus Ollersbach überreden zu können, mit uns zu spielen“, erklärt Klement, der in diesem Fall sogar den Aufstieg in die Bundesliga für möglich hielte.