TC Purkersdorf hat drei Landesligateams

Noch im Februar fand im Nikodemus die Generalversammlung des TC Purkersdorf statt. Das Vorstandsteam wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt und freut sich bereits jetzt auf die Saison 2023. Sportliche Highlights warten unter anderem auf die Damen 45 in der Landesliga A, die Herren 45/1 in der Landesliga B1 und erstmals auch auf die Jugend U 14 in der Landesliga. „Geselliges Beisammensein ist die ganze Saison auf der Anlage des TCP garantiert“, verspricht Obmann Robert Polena mit seinen Vorstandskollegen Thomas Teufl, Doris Wagner, Christoph und Martin Koller, Gery Schober, Gary Wustinger und Herbert Schwarz.