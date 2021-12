Thurner folgt auf Schmucker

Nach 12 bewegten Jahren übergab Obmann Karl Schmucker Mitte November den Vorsitz des Tennisvereins an Gabriel Thurner. Während seiner Zeit als Vorsitzender wurde beispielsweise das Nachwuchstraining für Kinder und Jugendliche intensiviert und ausgebaut. Turniere, wie etwa das „Mixeddoppel“ und das „Piccolo-Turnier“ sorgten für jede Menge Spaß und ein besseres Kennenlernen der immer größeren Zahl an Mitgliedern.

„Die Auslastung der beiden Plätze stieg jährlich an, sodass wir 2015 sogar ein Online-Reservierungssystem einführen mussten“, zog Schmucker zum Abschied nochmals erfolgreich Bilanz. „Seither wurden auf diese Weise rund 20.000 Tennis-Stunden gebucht!“

Um auch in der Dämmerung und am Abend dem Ballsport nachgehen zu können, musste eine Flutlichtanlage her. Seit 2016 kann am Tennisplatz in Eichgraben tatsächlich bei Kunstlicht bis 22 Uhr gespielt werden.

Sanierung der Tennisplätze war „Abschiedsgeschenk“

Das letzte große Projekt als Obmann war für Schmucker dann die Sanierung der beiden Tennisplätze selbst. Seit dem vergangenen Jahr können alle Mitglieder auf dem neuen Belag spielen.

Trotz aller Erfolge warten aber auch auf Nachfolger Gabriel Thurner noch viele Aufgaben. So soll vor allem der Nachwuchs noch stärker gefördert werden. Auch eine Sanierung des Klubhauses ist angedacht. Und für all diese Projekte will man natürlich nicht auf das Know-how von Schmucker verzichten. Der Altobmann bleibt dem Vorstand weiterhin erhalten und wird das Team um Thurner (Dietmar Stattin, Norbert Schauer, Anita Straka, Regina Ockermüller und Bibiane Zeller) tatkräftig unterstützen.