Am Sonntag fanden im niederländischen Tilburg die Crosslauf-Europameisterschaften mit sechs Athleten des ÖLV statt, darunter dem Purkersdorfer Timon Theuer, der neben Andreas Vojta als Österreichs Nummer zwei in der allgemeinen Klasse antrat.

Die Wettervorhersage traf zu und sorgte für tiefen Untergrund und matschige Bedingungen auf der Strecke im Beekse Bergen Safari Park. Bei der 25. EM-Auflage gab es mit 616 Athleten aus 38 Nationen ein Rekord-Teilnehmerfeld, wobei 333 Männer und 283 Frauen in die entsprechenden Altersklassen (Allgemeinen Klasse, U 23 und U 20) aufgeteilt wurden.

Für Theuer, der für die DSG Wien läuft, war es die nach 2017 zweite Crosslauf-EM. Im Vorjahr konnte er das Rennen aber nicht beenden. Die Strecke und das Gelände in Tilburg war ihm bereits bekannt, gab es doch vor zwei Wochen mit dem „Warandeloop“ die Generalprobe dort. Vojta sorgte dabei mit Platz sieben für Furore, doch auch Theuer konnte sich mit nur 1:25 Minuten Rückstand auf Vojta gut behaupten. „Nicht mehr als 1:25 Minuten Rückstand auf Vojta sind auch das Ziel für diese EM“, meinte der 24-Jährige vor dem Rennen. Und: „Vojta ist in toller Form, das heißt bei einer ähnlichen Leistung wie bei der Generalprobe sind wir beide gut dabei!“

Vojta geht ein, doch Theuer macht Plätze gut

Vojta startete ambitioniert in das EM-Rennen über 10,3 Kilometer. Die Strecke präsentierte sich allerdings in ganz anderem Zustand als vor zwei Wochen. Nach 1500 Meter noch auf Platz 23 gelegen, verlor der Gerasdorfer von Runde zu Runde Platz um Platz und beendete das Rennen schließlich auf Platz 66 mit 2:20 Rückstand auf den norwegischen Sieger Filip Ingebrigtsen. Seine zehnte Teilnahme in Folge endete daher mit seiner bisher schlechtesten Platzierung.

Theuer begann verhaltener und fand sich nach 1500 Metern an drittletzter Position wieder. Bis zum Ziel machte er noch elf Plätze gut und belegte nur 39 Sekunden hinter Vojta Rang 75.

Während Vojta klagte: „Das Ergebnis entspricht bei weitem nicht dem, was ich mir vorgenommen hatte“, war Theuer nicht unzufrieden. Schließlich hat er erstmals das Ziel gesehen, und den Rückstand auf Vojta so knapp gehalten, wie noch nie.