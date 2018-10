Am 29. September erlitt Antonia Meinke bei einem Unfall südlich von Brünn schwerste Verletzungen. Die 21-jährige Pressbaumerin war zusammen mit Freund Chee Tean Tan (24), der österreichischen Staatsmeisterin Jenny Ertl und einem malaiischen Freund Tans auf der Heimreise von den Czech Open, als das Unglück geschah.

Zwar gibt es noch keinen offiziellen Unfallbericht, doch ASV-Obmann Gerhard Volk war vor Ort und berichtet schockiert: „Antonia dürfte mit ihrem Seat Ibiza an der Kreuzung gestanden sein, als sie von einem mit polnischen Staatsbürgern voll besetzten VW Passat so heftig gerammt wurde, dass der ganze Motorblock aus ihrem Fahrzeug herausgerissen wurde, und dieses achtzig Meter weiter in einem tiefen Graben landete.“ Für ihn ist fast unvorstellbar, dass es überhaupt Überlebende gab.

Meinke befand sich seit dem Unfall im künstlichen Tiefschlaf. Am späten Samstagabend erlag sie ihren Verletzungen.

Erst im vergangenen Jahr gewann Meinke bei den Bulgarian Open ihren ersten internationalen Titel. Mit Dominik Stipsits feierte sie im Mixed den Turniersieg. Heuer hat sich Meinke, die auch für Deutschlands Nationalteam startberechtigt gewesen wäre, dann endgültig für Österreich entschieden. Ihr Traum waren Starts bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Ein Schock ist Meinkes Tod auch für die vielen Nachwuchskids beim ASV Pressbaum, die Antonia mit ihrer Schwester Carina betreut hat. „Viele von ihnen machen erstmals die Erfahrung mit dem Tod eines geliebten Menschen“, weiß Volk.