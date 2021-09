Mit der guten Zeit von 9:03:14 Stunden hat Sebastian Czerny beim Ironman Austria in Kärnten nach 2011 — „das war damals ein längerer Wandertag in Podersdorf“, erzählt der Purkersdorfer — seinen erst zweiten Marathon gefinisht. „Nach zehn Jahren Sprint- und Kurzdistanzbewerben, mit der ein oder anderen Halbdistanz eingestreut, war das doch ein ganz neues Erlebnis“, erzählt er. „Noch nie bin ich 180 Kilometer am Zeitfahrrad gesessen oder einen Marathon wirklich gelaufen!“

Sebastian Czerny auf seinen letzten Kilometern beim Ironman Austria in Kärnten. Foto: privat privat

Die 3.8-km-Schwimmen hat Czerny dann laut Marschtabelle in genau einer Stunde hinter sich gebracht und am Rad saß er 4:57 Stunden. „Ich bin kontrolliert gefahren, wollte kein Risiko eingehen, weil ich nicht wusste, wie mein Körper die Strapazen verkraftet. Auch die Verpflegung war Neuland für ihn, hatte er doch schon öfter Probleme mit dem Magen bei Bewerben. Diesmal versuchte er es mit simpleren selbst zusammengemischten Zutaten.

„Der Marathon ging mir dann recht locker von der Hand und ich musste erst auf den letzten Kilometern etwas nachlassen“, erzählt der 33-Jährige. Inklusive der Wechselzeiten war Czerny nur etwas über der Marschtabelle geblieben. Das bedeutet Gesamtrang 38 inklusive aller Profis, den siebenten Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften und Rang zwei in der Altersklasse.