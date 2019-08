Der Purkersdorfer Sebastian Czerny gönnte sich nach den Strapazen des Inferno-Triathlons in der Vorwoche (die NÖN berichtete) in der wunderschönen Landschaft des Berner Oberlands (Schweiz) keine Zeit zur Regeneration. Nur eine Woche nachdem er wegen eines „Hungerasts“ beim Hochgebirgs-Triathlon im Finish noch aus den Top Ten gefallen war, nahm er in Deutschland bereits wieder ein Mitteldistanz-Rennen in Angriff.

Czerny bestätigt sich als Münsters Topathlet

„Ich hatte da quasi eine Startverpflichtung, weil ich für den deutschen Verein Weicon TriFinish Münster in der Verbandsliga genannt bin“, erzählt der 31-Jährige. In Deutschland gibt es tatsächlich eine Mannschaftsmeisterschaft im Triathlon.

Am Programm standen für Czerny daher am Wochenende zwei Kilometer Schwimmen, 74 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Und es lief hervorragend für den Purkersdorfer! In der Verbandsliga gab es den Tagessieg und außerdem wurde er bei den Westdeutschen Meisterschaften, bei denen er ebenfalls gewertet wurde, da er seine Lizenz über Münster gelöst hat, starker Neunter. „Das war umso bemerkenswerter, da auch Starter der höchsten Liga vertreten waren und ich beim offenen Start doch auch einige Profis hinter mir lassen konnte“, freute er sich.

Mit 3:57 Stunden fehlten Czerny nicht einmal zehn Minuten auf den Sieger. „Damit bin ich natürlich extrem zufrieden, aber das wichtigste war, dass wir auch mit dem Team den Tagessieg geholt haben und nun Tabellenführer sind!“