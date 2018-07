Sehr erfolgreich verlief die Woche für Nicole Mikulan beim ITF-Turnier in Zypern. Nachdem die Madainitennis-Landesligistin dank ÖTV und Trainerin Babsi Schwartz eine Wildcard für die Qualifikation bekommen hatte, spielte sie sich mit drei Siegen in der Qualifikation in den Hauptbewerb.

„Das war schon ein cooler Erfolg für mich, denn nun ging es um die ersten Punkte in der U-18-Weltrangliste“, erzählt die noch 15-Jährige. Und nach einer guten 2-Satz-Partie ging dieser Wunsch auch in Erfüllung!

Danach spielte Mikulan gegen die Nummer drei des Turniers (540-ITF-Punkte) und konnte nach einem tollen Match mit 6:0, 6:4 erneut als Siegerin vom Platz gehen und stand somit nach fünf Matches im Viertelfinale. Schluss war dann erst gegen eine Japanerin. „Ich war dann im Kopf und körperlich nicht mehr zu hundert Prozent bereit“, meinte die Mauerbacherin, die das SLZ im Sportzentrum NÖ besucht, und von ihrem älteren Bruder betreut wird.

Nun ließ Mikulan den österreichischen U-18-Meistertitel im Doppel folgen. Im Einzel kam sie nach einer sehr engen Erstrundenpartie (3:6, 6:3, 10:8) noch ins Viertelfinale, in dem die Mauerbacherin nach einem dreieinhalb-stündigen Krimi gegen ihre Doppelpartnerin Elisabeth Kölbl (Steiermark) mit 4:6, 6:3, 7:6 die Oberhand behielt. „Ich hab wieder einmal auf den Matchball der Gegnerin bei 4:5 30:40 ein Ass serviert und die Partie am Ende für mich entscheiden können“, lacht sie zufrieden.