Trans Alpin Run: Riegl kämpft sich von Lech via Schweiz nach Südtirol

Der TAR ist ein 7-tägiger Ultratraillauf, der seinen Start in Lech am Arlberg hat und über Ischgl nach Klosters in der Schweiz und dann weiter bis nach St. Valentin in Südtirol führt. Traditionell ist es ein Lauf für Laufduos, doch der Veranstalter ließ heuer auch Solisten zu. Gut für Karl Heinz Riegl, dem sein Partner Martin May aus Stössing schon vor Jahren abhanden gekommen ist. „Mein Laufkumpel findet beruflich leider keine Zeit mehr, um sich vernünftig vorzubereiten und so hatte ich seit 2015 keine Möglichkeit mehr, am TAR teilzunehmen“, schildert Reigl. Doch heuer ließ sich der Veransatlter aufgrund der vielen Anfragen breitschlagen, und ermöglichte einer kleinen Anzahl an Läufern auch die Soloteilnahme, nahm dies Riegl erfreut zur Kenntnis.

So hat er sich sogleich angemeldet und mit dem Training begonnen. Nach einigen Wochen und einer unglücklichen Trainingsverletzung am Knie, stand das Projekt kurz vor der Absage. Doch ärztliche Betreuung und entsprechende Tape-Techniken schafften es nicht nur, dass das Training, zwar etwas eingeschränkt, absolviert werden konnte, sondern auch nach neun Jahren ein Start beim TAR wieder möglich war. „Leider war an den ersten beiden Tagen eine 'versteckte Verkühlung' der Grund für einen hohen Ruhepuls“, schildert Reigl, der dementsprechend mit „angezogener Handbremse“ laufen musste. Ab dem dritten Tag normalisierte sich aber die Konstitution und Riegl konnte von Tag zu Tag seine Laufleistung steigern.

Der aktuelle Wetterumschwung machte für den Veranstalter einige Streckenanpassungen aus Sicherheitsgründen notwendig. Je schlechter das Wetter wurde, umso besser wurde Riegls Performance. So konnte er beim eingeschobenen Bergsprint die viertbeste Tageszeit erlaufen. Doch gegen Ende des siebentägigen Abenteuers wurde das Knie immer mehr zum Hindernis in seinem Bestreben nach vorne. Einige Highlights zwischendurch brachten ihn dennoch in der Endabrechnung auf den 95. Platz in der Männer-Gesamtwertung (inklusive Duos). Seine leider nicht in der Soloklasse extra gewertete Altersklasse hätte er nämlich als Sieger abgeschlossen. Nach seiner sehr forcierten letzten Tagesetappe konnte Riegl nach insgesamt 268 Kilometern (15.530 Höhenmeter) und jeder Menge Laufemotionen in der Endauswertung „Solo Master Men“ den neunten Platz für sich verbuchen. „Nun geht es aber an die medizinische Versorgung, denn die nächsten Wettkämpfe stehen bereits in meinem Terminkalender“, meinte Riegl im Ziel.