WM: Purkersdorfs Schaller verpasst im Synchron mit Hart Finale knapp

Nur die besten zwölf qualifizieren sich im Wasserspringen für ein Finale bei Titelkämpfen. Umso mehr schmerzt der dreizehnte Platz, den Österreichs Synchronduo Schaller/Hart bei der WM in Japan vom 3-m-Brett erreicht haben. „1,53 Punkte, das ist ein Rückstand wie im Skifahren eine Hundertstel", ärgert sich der Wiener Hart, der aber auch stolz auf die Leistung ist. „In diesem extrem starken Feld war es schon gut. Wir bereit sind für Olympia bereit und in einer Topform. Da mitzuhalten, ist super.“ Laut Schaller habe nur „ein Hauch, eine Kleinigkeit“ entschieden. „Das ist leider der Sport, das kann passieren. Bitter, aber wir lernen daraus. Es war trotzdem ein superstabiler Wettkampf mit sechs wirklich guten Sprüngen ohne große Fehler. Bei so einem starken Feld entscheiden am Ende nur Kleinigkeiten. Diesmal gegen uns." Dennoch tankte das Duo viel Selbstvertrauen für den Solo-Bewerb vom 3-m-Brett am Mittwoch. „Wir sind gerüstet für den Einzelwettkampf“, betont der 22-jährige Purkersdorf. Gold im Finale ging an die Chinesen Zongyuan Wang/ Daoyi Long. Das Duo sicherte sich mit 456,33 Punkten den WM-Titel vor den Briten Jack Laugher/Anthony Harding (424,62) und den Franzosen Jules Bouyer/Alexis Jandard (389,10).

Bewerb vom 1-m-Brett nur zum Aufwärmen

Bereits am Freitag war Schaller, wie auch der eingebürgerte Grazer Dariush Lofti, vom 1-m-Brett am Start. Für beide diente die Konkurrenz aber bloß „zum Einspringen, nicht mehr“, wie Schaller schon im Vorfeld betont hat. Turmspezialist Lotfi belegte mit 327,15 Punkten Rang 19, Schaller landete mit 297,00 Punkten nur auf Rang 32.

Im Einzel sind die Chancen größer

Für die Wasserspringer ist die WM in Japan die erste Möglichkeit, sich vom 3-m-Brett und dem Turm für Olympia zu qualifizieren. Dass es in den Synchronbewerben allerdings schwierig werden würde, bereits in Fukuoka das Ticket für Paris 2024 zu lösen, war auch Schaller klar, schließlich wäre dafür ein Medaillengewinn nötig gewesen. „Im Einzel reicht der Einzug ins Finale“, sind hier die Hoffnungen vom 3-m-Brett beim Purkersdorfer, der als Erasmus-Austauschstudent an der Uni in den USA perfekte Trainingsbedingungen vorfindet, größer.

Kleine Fehler aufgrund mangelnder Stabilität

Am ehesten traut OSV-Trainer Aristide Brun einen Finaleinzug aber Anton Knoll vom Turm zu. Bei den European Games erreichte der Wiener den sechsten Platz. „Dabei war da noch etwas Luft nach oben“, fand der Coach. OSV-Sportdirektor Walter Bär sieht im erst 18-jährigen Knoll überhaupt einen künftigen Medaillenkandidaten, „aber noch nicht bei diesen Weltmeisterschaften“. Generell beklagt der als WM-Delegationsleiter fungierende Bär beim OSV-Quartett noch ein zu oft auftretendes Manko. „Sie haben immer wieder gute Leistungen, aber dann auch kleine Fehler.“ Durch einen leicht überdrehten Sprung etwa würden sie unnötig zurückgeworfen werden. „Das ist diese mentale Stabilität, dass du auch unter Druck deine volle Performance abrufen kannst.“