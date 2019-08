Am Samstag wurde bei traumhafter Kulisse am Wienerwaldsee gebaggert und gepritscht. Der Wienerwald-Beach-Cup gastierte in Tullnerbach und zur Eröffnung, zum Finalspiel wie auch zur Siegerehrung waren die höchsten Vertreter der Gemeinde anwesend. Bürgermeister Johann Novomestsky und Vizebürgermeister Wolfgang Braumandl sowie die Gemeinderätinnen Elisabeth Barisits und Sylvia Arnberger.

Die Turnierleitung hatte in gewohnter Weise Purkersdorfs Stadtrat Albrecht Oppitz inne, der diesmal aber nicht selbst aktiv ins geschehen eingriff, sondern seine vier Kinder mitgebracht hat. Das Team von Paul Strasser sorgte für heiße Rhythmen zwischen den Ballwechseln, was die Stimmung neben den schwülen Temperaturen, zusätzlich anheizte und außerdem organisierte er den Online-Live-Stream.

Und in sportlicher Hinsicht tat sich einiges, schließlich handelte es sich bereits um das vorletze Turnier der heurigen Cupsaison und alle Blicke waren auf die Gesamtwertung gerichtet. Durch das w. o. von Oppitz, versuchten natürlich seine Gegner die Chance zu nützen, ihn zu überholen.

Ahmadi /Haidari waren diesmal nicht zu biegen

Aber auch Manuel Haslinger, der Sieger von Wolfsgraben, musste auf seinen bewährten Partner Florian Zecha verzichten und ging mit Jungtalent Philip Hölriegl an den Start. Es reichte nur für Platz zwei, denn die beiden Neo-Tullnerbacher (vormals Gablitz) Ali Ahmadi und Nazir Haidari zeigten eine Topleistung und siegten im Finale verdient.

Sischka/Schmidt, die sympathische Top-Mannschaft aus Wolfsgraben, erreichte Platz drei in einem spannenden kleinen Finale gegen Brugger/Grüner.

In der Gesamtwertung übernimmt nun Ali Ahmadi die alleinige Führung. Mit einem Sieg beim Abschlussbewerb in Purkersdorf könnte er nun aus eigener Kraft die Tour für sich entscheiden.