Eine tolle Truppe und ein „Häferl“

Werbung

„Ich habe schon vor Spielbeginn gewusst, dass wir Achau schlagen“, war Spielertrainer und Doppeltorschütze Bernd Kovacs von der Leistung seiner Mannschaft gegen den Tabellenführer begeistert. Die Einstellung seiner Truppe, mache diese zur stärksten Truppe in der ganzen Liga. Das Problem: „Diese Einstellung rufen wir eben gegen die ganz starken Gegner ab, aber wenn wir gegen schwächere ran müssen, sieht es wieder anders aus.“

In der Schlussphase der Partie gegen Achau hat ihm der eine oder andere Wortlaut seiner Mitspieler allerdings nicht getaugt. „Einige haben angefangen, die Gegner zu häkeln“, berichtete Kovacs. Kopfschütteln löste das Verhalten von Stürmer Szymon Handzel aus. Dieser hatte sich in den letzten Minuten mit einem Gegenspieler mehrmals angelegt. „Beim zweiten Mal sind sie wieder mit den Köpfen zusammengekommen und Szymon hat ihm einen Tritt auf das Schienbein verpasst.“

Handzel wurde im Topspiel in Minute 68 eingewechselt. Er kam für den Spielertrainer. „Ich habe ihm die Chance gegeben, aber er ist in letzter Zeit mit sich selbst beschäftigt.“ Am Samstag treffen die Flamingos auswärts auf Ebergassing. Neben Handzel muss auch Spielmacher Mustafa Cetinyürek die Zuschauerrolle einnehmen. Er kassierte die fünfte Gelbe Karte.