Es reichte zwar nicht für die Playoffs, aber einige Spieler des Fischamender Footballclubs hatten mit überzeugenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Die insgesamt acht Trainer analysierten die Spiele der kürzlich beendeten Meisterschaft in der Division 4 und waren sich einig: Bernhard Ruscher, Sebastian Ernst, Peter Eckel und Phouni Monexay sollen für ihr Bemühen eine Auszeichnung erhalten. Dabei beeindruckte der jüngste Legionaries-Spieler gleich sieben von acht Coaches: Bernhard Ruscher.

Der 18-Jährige Brucker spielt bereits die dritte Saison beim Verein und war vor allem mit seinen Fangfähigkeiten aufgefallen. „Er war nicht nur bei den Pässen fangsicher, sondern steuerte vier Touchdowns bei“, so Pressesprecher Patrick Dinhof über den Widereceiver, der außerdem die höchste Trainingsbeteiligung aufwies. Von 74 Einheiten war er bei 67 dabei. Somit war die Trophäe für den besten Offensiv-Spieler bei ihm bestens aufgehoben.

In der Defensive wurde Sebastian Ernst zum zweiten Mal hintereinander ausgezeichnet. Der Safety beeindruckte unter anderem mit den meisten Tackles. Den „Rookie of the year“-Pokal erhielt heuer Peter Eckel. „Er wurde quasi in das kalte Wasser geworfen, aber hat sich sofort in die Startformation gekämpft“, so Dinhof. Der vierte im Bunde war Phouni Monexay. Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert und die Umschulung vom Linebacker zum Cornerback perfekt gemeistert: Er gewann daher die Wahl zum „Most improved Player“.