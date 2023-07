Goldmedaille für Birgit Dangl

Die Lanzendorferin Birgit Dangl vom Schwechater Triathlon Team Welcome sicherte sich beim 1. Mistelbacher Aquathlon Gold in der Altersklasse 40 bis 44. In exakt 24 Minuten hatte sie die 400m im Sportbecken des „Weinlandbades“ und die 3,4km auf der „Tartanbahn“ der Sportanlage Mistelbach zurückgelegt. In der Gesamtwertung der Frauen erreichte sie Platz vier.

Weitere Medaillen in den jeweiligen Altersklassen gingen an Arthur Vrba (Silber), Klubobmann Franz Frühauf (Silber) und Günther Haunzwickl (Bronze).