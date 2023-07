Erste Klubgründung in Österreich

Viele kennen es noch aus der Kindheit: Ellenbogen auf den Tisch, die Hand hochgestreckt und dann werden die Kräfte gemessen. Noch hat die Sportart „Arm Wrestling“ in Österreich keinen hohen Stellenwert. Das soll sich laut Martin Hentschel bald ändern. Der 38-Jährige gründete mit fünf weiteren Muskelpaketen den ersten österreichischen Verein „Arm Wrestling Austria“ mit Hauptsitz in Rauchenwarth.

Hentschel war 2011 österreichischer Meister in der Gewichtsklasse bis 95kg und nahm unter anderem an einem internationalen Turnier in Ungarn teil. Bei nationalen Wettkämpfen ist die Teilnehmeranzahl überschaubar. Umso erfreulicher war der kürzliche Auftritt im Fitnessstudio „Bodyclub Himberg“, wo der neu gegründete Klub erstmals das Armdrücken den Besuchern näher brachte. „Wir hatten nicht gedacht, dass die Veranstaltung so einschlagen würde“, freute sich Obmann Hentschel über die ersten neuen Mitglieder.

Die Grundregeln beim Armdrücken sind einfach: Eine Hand muss während des Wettkampfes am Haltegriff bleiben, der sich auf der Tischplatte befindet, der Ellenbogen der ausführenden Hand darf sich von der Tischplatte nicht abheben und zumindest ein Bein muss immer am Boden bleiben. Jene, die Lust haben, dieses Kräftemessen mit anderen Armdrückern zu testen, können sich beim Verein per Mail unter armwrestling-austria@gmx.at melden. Die Rauchenwarther Gründergruppe plant am 21. Oktober ein Turnier zu veranstalten. Der Austragungsort wird noch bekannt gegeben.