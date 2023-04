CO2-neutrale Blue Bats siegten in Dornbirn

„Für die einen geht es direkt weiter in die Arbeit, für mich zur Familie“, meldete sich Blue Bats-Headcoach Daniel Jahn beim Anruf der NÖN zu Wort, kurz nachdem er mit der gesamten Mannschaft nach einer mehrstündigen Zugfahrt am Montagvormittag um 7.30 Uhr am Wiener Hauptbahnhof ausgestiegen war. Vor ein paar Jahren hatte sich der Verein entschieden, auf dem öffentlichem Weg zu den Auswärtspartien zu fahren. Aus finanziellen Gründen und zum Schutz des Klimas. „Außerdem waren die Heimfahrten mit den kleinen Bussen sehr anstrengend“, erinnerte sich Jahn.

Die lange klimaneutrale Anreise hatte sich im ersten Bundesligaspiel in Vorarlberg gegen die Dornbirn Indians nicht negativ auf die Leistung der Blue Bats ausgewirkt. Die Braustädter erreichten gegen den Vizemeister nach neun Innings ein Remis und hatten im Extra-Inning gepunktet.

„Die Gedanken der Spieler schweiften ab“

Der 8:7-Erfolg war einen Eintrag in die Geschichtsbücher wert, da es dem Verein erstmals gelungen war, in Dornbirn zu siegen. „Seit den 90igern warten wir darauf“, berichtete Jahn. Zudem widmeten die Spieler den Sieg der Familie von Mitspieler Livan Trujillo Silva aus Kuba, der in der Nacht vorher vom Tod seiner Großmutter erfuhr. „Daher schweiften die Gedanken der Spieler das eine oder andere Mal ab. Alle Spieler waren sehr betroffen.“ Im zweiten Aufeinandertreffen ging den Gästen dann die Luft aus. „Wir haben leider keinen draufsetzen können“, kommentierte Jahn die knappe 4:6-Niederlage.

Nach dem durchaus erfolgreichen Auftakt in Österreichs höchsten Spielklasse bereitet die kommende Runde gegen den amtierenden Meister Vienna Wanderers dem Headcoach aber Kopfzerbrechen. Neben dem Kubaner, der nach dem Todesfall nach Mittelamerika zurückreiste, werden auch die jungen Spieler Felix Stephan und Nico Niederl fehlen. Sie spielen mit dem „Select-Team“, einer Nationalmannschafts-Auswahl, ein Turnier in Stuttgart. „Wir wollen nicht unter die Räder kommen“, hofft Jahn, dass die Mannschaft am Samstag dagegenhalten kann.