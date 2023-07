Drei Derbys, zwei Siege

Drei Mal trafen die Bundesligisten Schwechat und Traiskirchen in der Vorwoche aufeinander. Die Niederösterreich-Derbys waren gleichzeitig die Duelle der beiden Tabellennachzügler. Unter der Woche feierten die Braustädter im Abendspiel einen deutlichen 22:12-Erfolg. Einen Homerun für die Blue Bats steuerte ausgerechnet Rückkehrer Phillip Brenner bei. Er spielte zuvor für Traiskirchen.

Am Sonntag standen zwei Begegnungen auf dem Programm. Die Schwechater setzten sich im ersten Spiel erneut souverän durch. In den ersten beiden Innings wurden bereits elf Runs erzielt. Am Ende fiel der Sieg mit 17:7 wieder deutlich aus. Im zweiten Aufeinandertreffen spielten die Grasshoppers nach zwei Innings eine 3:1-Führung heraus. Es folgten gute Hits der besonders jungen Spieler, die schließlich den Unterschied machten. Traiskirchen gewann und sorgte dafür, dass die Blue Bats nicht mit dem Tabellenfünften Dornbirn gleichziehen konnten.