Der Verein aus Schwechat hat sich in der Vergangenheit stets mit internationalen Spielern und Trainern verstärkt. In Zeiten von Corona wurden diese Pläne laut Obmann Phil Weller vorübergehend „auf Eis gelegt“. Zu viele offenen Fragenzeichen stehen über den Saisonstart und den Reisebestimmungen. So hätte unter anderem der gebürtige Australier und britische Nationalteamspieler John Walsh als Trainer zu den Blue Bats stoßen sollen. Dieser war als Ersatz für Coach Lorenzo Bernadez gedacht.

Der Obmann selbst wird daher gemeinsam mit Osvaldo Reynoso die Mannschaft betreuen. Reynoso spielte bereits vor über sechs Jahren für die Blue Bats und ist seit dem vorigen Jahr wieder Mitglied bei den Schwechatern. Seit wenigen Tagen trainieren wieder alle Teams der Blue Bats - Nachwuchs und Erwachsene. „Bei diesem Sport haben wir zum Glück überhaupt kein Problem, den Sicherheitsabstand einzuhalten“, berichtet der Obmann außerdem, dass der Baseball-Verband im Juli einen Start des Spielbetriebes in Aussicht stellte.

privat Klare Regeln. Beim Aufwärmen halten sich die jungen Blue Bats an den Sicherheitsabstand.

Der Bau des neuen Baseballplatzes wird sich laut Weller aufgrund der finanziellen Lage verzögern. „Die Ausschreibung wurde vorerst gestoppt“, zeigt der Obmann Verständnis für die vorläufige Entscheidung der Stadtgemeinde.