Eine EM der Superlativen

„Eine tolle Geschichte“, schwärmte Schwechats Obmann Phil Weller noch Tage später von den ereignisreichen Tagen auf dem Batsfield in Schwechat/Rannersdorf. Die U23-EM machte neben dem Hauptfeld in Wiener Neustadt auch Station in der Spielstätte der Blue Bats.

Die österreichische Mannschaft trug die Spiele zwar nicht in Schwechat aus, aber das kleine Finale zwischen Frankreich und Deutschland (5:0) sowie ein spannendes Duell zwischen Italien und Tschechien, das die Italiener mit einem Grand Slam Homerun für sich entschieden, konnten die Zuschauer verfolgen. „Bei der Eröffnung waren es 250 Leute. Im weiteren Turnierverlauf waren stets zwischen 100 und 150 Besucher hier. Eine starke Fangemeinschaft hatte das Team von Frankreich“, berichtete Weller. Von der Jugend bis zu den Spielern der Bundesligamannschaft, halfen alle Schwechater Vereinsmitglieder mit. „Die Kleinen waren als Ballboys- und Girls im Einsatz.“

Die Briten waren in Schwechat stationiert und versuchten sich im Zuge des Teambuildings als Bogenschützen auf der angrenzenden Anlage des SVS BSC Schwechat. „Es herrschte eine tolle Atmosphäre und von allen Seiten wurden wir für unsere Arbeit gelobt“, zog Weller zufrieden Bilanz.

Auch in Wr. Neustadt zeigte man sich vom Erfolg der Veranstaltung begeistert. 4.500 Zuschauer pilgerten dort an den fünf Turniertagen auf das Ducksfield. Alleine das Endspiel zwischen den Niederlanden und Großbritannien — das Holland deutlich mit 23:5 gewann — sahen über 1.000 Menschen live vor Ort. Ein besucherrekord auf der Anlage der tauchenden Enten. „Es waren in der Region keine Hotelzimmer mehr frei“, erzählt Ducks-Funktionär Martin Zoufal. Niederländische Fans fanden etwa kurzfristig nur mehr eine Unterkunft im Großraum Wien.

Höchstnoten für die Organisatoren

Kein Wunder, dass das Resümee sehr positiv ausfällt. „Wir haben nicht gewusst, wie ein Turnier in der Ferienzeit funktioniert. Ob internationale Fans in der U23-Klasse mitkommen. Es war dann absolut geil. Ich bin total geflasht. Wir wurden massiv gelobt“, waren Zoufal und Co. überwältigt. Am zweiten Spieltag sorgten 20 freiwillige Helfer in Wr. Neustadt dafür, dass das Feld nach Starkregen binnen 45 Minuten wieder bespielbar war. Als das Finale wegen der tiefstehenden Sonne um eine Stunde nach hinten verschoben wurde, verkürzten die Volunteers mit Showeinlagen die Wartezeit.

TV-Bilder strahlten bis in die USA

Die Bilder des Turniers strahlten nach ganz Europa. Das Endspiel verfolgten auf Youtube über 11.000 Menschen. „Die Zahlen vom Stream der Europacup-Finalphase haben wir verdreifacht.“ Dazu kommen noch rund 2.000 Zuschauer, die das Finale via Sportpassaustria verfolgten. Auch in Amerika fand das Turnier Aufmerksamkeit. In der Vorrunde krachte ein tschechischer Verteidiger gegen Großbritannien spektakulär durch den Zaun. Das 15 sekündige Video schaffte es bei den EPSN „Best Plays“ auf Platz zwei. Der nächste logische Schritt wäre jetzt eine Bewerbung für eine A-Pool-EM der Allgemeinen Klasse. „Uns wurde von den Offiziellen gesagt, dass wir herzlich dazu eingeladen sind, aber jetzt verdauen wir einmal das Geschehene. Zum bestehenden Zeitpunkt haben wir alles rausgeholt, was möglich ist“, meint Zoufal.

Aus sportlicher Sicht verkaufte sich Team Austria zwar teuer, für eine Überraschung reichte es aber nicht. Nach vier Niederlagen gab es im abschließenden Match gegen Belgien den einzigen Sieg. Für beide Mannschaften war das Spiel bereits bedeutungslos. Beide müssen nächstes Jahr ins Relegationsturnier, um auch bei der U23-EM 2025 im A-Pool dabei zu sein.