In der Saison 1993/94 hatte der Vater eines aktuellen Blue Bats-Spielers, Günther Stephan, gemeinsam mit der Mannschaft die Scorertafel auf dem Batsfield in Schwechat/Rannersdorf aufgestellt. Nun liegt es in Trümmern am Boden. „Traurig“, sprach Klubobmann Phil Weller von einem „emotionalen Abschied“, als sich alle Mannschaften des Schwechater Baseballvereines kürzlich auf dem Spielfeld versammelten und versuchten, noch das eine oder andere Andenken an sich zu reißen. „Ich selbst habe nun einen Ziegelstein zu Hause liegen“, betrachtet Weller die ersten Abrissarbeiten, durchgeführt von der Stadtgemeinde, auch mit einem lachenden Auge. „Es ist der nächste Schritt in eine vielversprechende Zukunft.“

In der aktuellen Meisterschaft hatten die Schwechater bisher Höhen und Tiefen erlebt. In allen drei Partien der Zweiten Bundesliga gab es einen sogenannten „Split“. Soll heißen: Beide Mannschaften feierten jeweils einen Sieg. Zuletzt waren die Braustädter bei den Piratas del Caribe in Wien zu Gast. Nach einer 5:6-Niederlage im ersten Duell hatten die Blue Bats im zweiten Aufeinandertreffen die Nase vorn: 6:5! Lukas Schütz, Jacob Weller und Luis Manuel Marte Mathias hatten gepitcht. Mathias ist in der Dominikanischen Republik geboren, wohnt seit einem Jahr in Schwechat und hat erst wenige Spiele bestritten. „Heute hatte er seine beste Pitchleistung gezeigt“, hält Weller viel von dem neuen Teammitglied. „Er ist eine Bereicherung für das ganze Team“.

In den nächsten Runden trifft Schwechat auswärts auf Kutro Crazy Geese (Rohrbach) und Vienna Mets.