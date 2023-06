Erste Rückschläge für die Blue Bats

„Leider haben wir wieder um einen Run ein Spiel verloren. Das Glück ist derzeit nicht auf unserer Seite“, meinte Schwechats Klubobmann Phil Weller kurz nachdem die Partie auf dem neuen „Batsfield“ beendet war. Seine Mannschaft unterlag den Wiener Metrostars im ersten Duell deutlich mit 2:14, im zweiten Aufeinandertreffen war der Sieg aber greifbar.

Die Blue Bats kämpften sich nach einem Rückstand zurück und führten sogar mit 5:4, aber am Ende legten die Gäste noch einen drauf und feierten einen 6:5-Erfolg. Schon eine Woche zuvor waren die Braustädter im zweiten Spiel bei den Hard Bulls knapp dran. Die Partie ging aber mit 4:3 an die Vorarlberger.

Während die Wiener einen großen Schritt Richtung Playoffs machten, fielen die Schwechater nach den vier Niederlagen in Folge in der Tabelle der Baseball Bundesliga auf Rang sechs zurück. Nun können sich die Blue Bats zwei Wochen lang erholen. Am 27. Juni geht es in der Freudenau in Wien mit dem Duell gegen den Tabellenletzten Traiskirchen weiter.