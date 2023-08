Zwei Niederlagen für Schwechat im Baseball-Bundesliga-Saisonfinale

Schon vor dem Doubleheader gegen Schwechat stand fest, dass die Vienna Metrostars im Halbfinale auf die Vienna Wanderers treffen werden. Einzig der Heimvorteil in der Serie war noch offen. Die Metrostars mussten am Sonntag beide Partien gewinnen, um noch auf Rang zwei zu klettern. Nachdem die Blue Bats im ersten Inning mit einem Run in Führung gingen, drehten die Wiener die Partie im dritten Inning zu ihren Gunsten (4:2). Bis ins fünfte Inning war es ein Duell auf Augenhöhe, dann zogen die Hausherren auf 10:4 davon. Die Braustädter ließen nie locker und verlangten den Hauptstädtern alles ab. Am Ende feierten die Metrostars, bei denen Roman Guthrie einen Homerun verbuchte, einen 12:7-Erfolg.

Kurz nach dem Beginn musste die zweite Begegnung aufgrund von Regen unterbrochen werden. Für beide Seiten war es nach der Pause schwierig, wieder ins Spiel zu finden. Die Pitcher machten einen guten Job und hielten die Offensivreihen über weite Strecken in Schach. Einzig im dritten Inning drehten die Metrostars mit vier Runs auf, das machte am Ende auch den Unterschied aus. Denn die Metrostars gewannen mit 6:1 und sicherten sich Platz zwei.

Eine erfreuliche Meldung gab es von den „Bumblebats“, einer Mixed-Mannschaft aus Akteuren den Schwechater Bumblebees und Blue Bats. Beim Slowpitch-Turnier in Stockerau erreichte die Abordnung der Schwechater den dritten Platz und war dementsprechend happy.