Blue Bats-Spieler und dessen Fangemeinde fielen sich in die Arme und der Sekt floss in Strömen: Auf dem Spielfeld der Vienna Wanderers II ging es nach dem sportlichen Kräftemessen zwischen Schwechat und Wien feuchtfröhlich zur Sache. Die Blue Bats feierten ihren dritten Meistertitel in der Regionalliga Ost. Dieser kam aufgrund eines durchwachsenen Grunddurchgangs letztendlich überraschend zustande, der Weg dorthin war spannend wie nie zuvor. Nach den ersten beiden Doppelbegegnungen stand es in der Best-Of-Five-Serie 2:2, wobei die letzte Niederlage der Schwechater mit 0:11 sehr hoch ausfiel und den Spielern Kopfzerbrechen bereitete.

"Die Spieler haben es sich verdient"

Auf der Spenadlwiese im Wiener Prater war von einer Verunsicherung bei den Bats nichts zu sehen. Erstmals bei Flutlicht in Action, legten die Braustädter in den ersten zwei Innings mit 6:0 vor. Im dritten Abschnitt schlug der Gastgeber zurück: 5:6. Beim Stand von 7:6 für die Bats sorgte eine Kette von Ereignissen für den überraschenden Ausgleich. Zunächst fuhr Schwechats Catcher den Handschuh zu weit aus und berührte den Schläger des Schlagmannes der Wanderers. Direkt nach diesem Fehler gelang der Run zum 7:7. Die Blue Bats blieben aber konzentriert und machten mit einem letzten Run alles klar: 8:7! Der Meistertitel im Jahr des 30-jährigen Bestandsjubiläums war perfekt.

„Die Spieler haben es sich verdient, weil sie gegen Ende der Meisterschaft gezeigt haben, was in ihnen steckt“, jubelte Klubobmann Phil Weller.