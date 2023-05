Schwechat nach Doppelschlag Dritter

„Ich komme wieder“, meinte eine Dame, die sich nach dem Erfolg der Blue Bats im ersten Spiel gegen Hard Bulls mit dem Fahrrad wieder auf den Heimweg machte. „Super! Es freut uns, dass sie da waren“, antwortete Blue Bats-Spieler Christof Sebastian kurz nachdem er mit seinen Mitspielern am Platz feierte. Die Stimmung am Schwechat „Batsfield“ war und ist gut. Der Erfolg in der Ersten Bundesliga ist ein Grund dafür.

Im ersten Spiel gegen die Vorarlberger lagen die Schwechater nach sechs Innings zurück. „Wir waren aufgrund der langen Regenpause noch ein bisschen rostig“, lächelte Klubobmann Phil Weller. Die Braustädter waren seit Anfang Mai, unter anderem wegen einem wetterbedingten Spielabbruch, spielfrei. Seine Mannschaft drehte die Partie aber noch um und siegte mit 10:8. Der Bulls-Manager wurde kurz vor dem Spielende vom Platz verwiesen. Er war mit einer Entscheidung der Schiedsrichter nicht einverstanden und kritisierte diese zu heftig.

Im zweiten Aufeinandertreffen hatten die Schwechater im achten Inning die Entscheidung herbeigeführt. Mit fünf Runs war der 10:3-Erfolg perfekt. In der Tabelle marschieren die Blue Bats weiter nach vorne. Nach den beiden Erfolgen zogen sie an den Hard Bulls vorbei auf Rang drei. Das Rückspiel steigt am Samstag im Ballpark am See in Hard.