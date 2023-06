Baseball Schwechater Blue Bats behaupten sich gegen die Vienna Metrostars

Werbung

S chwechats sportliches Aushängeschild, die Baseball Mannschaft Blue Bats, hat es bereits bis in die Bundesliga geschafft. Nun stand ein wichtiges und schweres Spiel am Plan: Man musste sich gegen die Vienna Metrostars behaupten. Immerhin: ein Heimspiel am Schwechater „Batsfield".

Die Blue Bats Schwechat empfingen die Vienna Metrostars zum Doubleheader auf dem Batsfield. Der Rekordmeister aus Wien kam als Favorit nach Schwechat, aber auch die Blue Bats konnten diese Saison bereits vier Siege einfahren. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga bekamen die Schwechater mit dem Batsfield auch eine neue Austragungsstätte. Das neue Baseball-Feld wurde letztes Jahr eröffnet und dient seither den Blue Bats als Heimstätte. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man in Schwechat durchaus zufrieden. Am Ende mussten sich die Blue Bats im ersten Spiel klar mit 2-14 geschlagen geben. Die zweite Partie konnten die Schwechater dann spannender gestalten, zur Sensation reichte es dann aber doch nicht, und man verlor knapp mit 5-6.