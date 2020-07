Hände waschen und nicht abklatschen! An die Vorsichtsmaßnahmen zum Ligaauftakt haben sich die Baseballer nur allzu gerne gehalten. Jeder war froh, dass die Meisterschaft wieder starten konnte. Nur das Führen einer Namensliste hatte Blue Bats-Obmann Phil Weller am ersten Spieltag gegen die Vienna Wanderers II ins Schwitzen gebracht. „Jeder Besucher musste namentlich aufgeschrieben werden.“ Das war aus Sicherheitsgründen nötig, um im Fall einer Coronainfektion schnell reagieren zu können.

Schwechater unterlagen gegen die Wiener 5:7

Sportlich gesehen hatte der Obmann allen Grund zur Freude. Im Duell der beiden Vorjahresfinalisten hatte sich Meister Schwechat in der ersten Begegnung mit 4:0 durchgesetzt. Im zweiten Aufeinandertreffen war es lange Zeit eine ausgeglichene Partie, die die Gäste aufgrund der guten Innings in der Schlussphase mit 7:5 für sich entschieden. Die Tatsache, dass sich einige U16-Spieler bei den Blue Bats auszeichnen konnten, stimmte Weller für die Zukunft zuversichtlich: „Felix Stephan ist erst 15 Jahre alt und hat teilweise schon gut gepitcht. Tim Gruber konnte einen ‚Hit‘ und zwei ‚Walks‘ vorweisen.“ Die Stammspieler der Blue Bats lieferten eine ähnlich solide Leistung, wie in der Schlussphase der Vorsaison, ab. Einen Homerun packte Sebastian Christof aus. Als Pitcher überzeugte außerdem Lukas Schütz.

Ein alter Bekannter ließ sich nach vier Jahren Pause wieder einmal auf dem Batsfield blicken: Daniel Jahn! Als Werfer und Trainer machte er sich in Schwechat einen Namen. Im Duell mit den Wienern war er in drei Innings als Catcher im Einsatz. „Er wird im Laufe der Meisterschaft das eine oder andere Mal aushelfen“, meint Weller.

Das Ziel der Blue Bats ist klar: Finale! Wie im Vorjahr möchten die Braustädter am Ende der Saison ganz oben stehen, um dann vielleicht den Schritt in die Erste Bundesliga zu wagen. Dazu müsste jedoch rechtzeitig der neue bundesligataugliche Baseballplatz errichtet werden. Dieses Projekt wurde allerdings von der Gemeinde aus finanziellen Gründen vorerst gestoppt (die NÖN berichteten).