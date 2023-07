Blue Bats siegen über Dornbirn: „Wir sind im Rennen“

„Der Sieg im zweiten Spiel war absolut notwendig“, war Blue Bats-Obmann Phil Weller nach dem Split gegen den direkten Konkurrenten Dornbirn erleichtert. Dabei war die Enttäuschung einiger Spieler in der ersten Begegnung am Spielfeld und auf der Spielerbank deutlich wahrzunehmen. „Es gab viele Missverständnisse in der Mannschaft. In jenen Situationen, wo Spielzüge möglich gewesen wären, haben wir sie nicht gemacht“, fiel das Resümee von Weller nach der 2:13-Niederlage dementsprechend schlecht aus.

Ein völlig anderes Gesicht zeigten die Schwechater im zweiten Duell. „Das Pitching-Niveau war sehr gut und auch die Abwehr hinter den Pitchern agierte souverän“, fieberte Weller mit seiner Mannschaft mit. Nachdem Legionär Kyle Smythe die ersten sechs Innings toll pitchte, brachte mit Roman Guthrie ein anderer Legionär in den folgenden drei Innings den 3:1-Sieg ins Trockene.

In der Bundesliga-Tabelle bleiben die Braustädter nach dem Duell mit den Vorarlbergern weiterhin Sechster, aber: „Wir sind jetzt immer noch im Rennen. Im heutigen Spiel müssen wir aber gewinnen“, betont Weller. Die Blue Bats empfangen im Nachtragsspiel am Mittwoch um 18 Uhr den Tabellenletzten Traiskirchen. Schwechat hat wieder Heimrecht.

In den Tagen darauf folgen drei Partien gegen den Tabellenersten Diving Ducks Wiener Neustadt. „Die Ducks haben auch ihre Höhen und Tiefen und im Heimspiel gegen Dornbirn haben wir gesehen, wie schnell die Leistung an einem Spieltag kippen kann“, erhofft sich der Klubchef eine Überraschung. Diese wäre auch dringend nötig, um den Sprung in die Top Vier verwirklichen zu können. „Wir haben noch sieben Spiele zu bestreiten und müssen auf jeden Fall vier davon gewinnen. Fünf wären ideal.“