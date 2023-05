„Uns wird keiner mehr wegputzen“

Im Vorfeld des Duells mit dem amtierenden Meister Vienna Wanderers hatte die Blue Bats-Klubführung noch die Befürchtung, dass es aufgrund der Spielerausfälle zwei empfindliche Niederlagen geben könnte. Die Gäste aus Wien hatten aufgrund des Jugendturniers in Deutschland aber ebenso einige junge Talente vorgeben müssen. So entwickelte sich ein hochspannendes Aufeinandertreffen am „Batsfield“ in Schwechat.

In der ersten Partie lieferte Sebastian Christof einige wichtige Hits, gut gepitcht hatte Lukas Schütz. In den letzten Innings hatten die Braustädter keinen Pitcher mehr, also musste Spielertrainer Daniel Jahn, der eigentlich Catcher ist, ran. „Er hat die Wanderers in Schach gehalten“, konnte Weller dem Team schließlich zu einem 16:11-Erfolg gratulieren. „Jeder einzelne bringt eine Topleistung und genau deshalb sind wir auf dem besten Weg, um in der oberen Tabellenhälfte eine Rolle zu spielen. Die Spieler sind mental enorm stark und meinen, dass sie keiner mehr wegputzen wird“, betont Obmann Phil Weller.

Ligaabsage der „Bumblebees“

In der zweiten Begegnung unterlagen die Hausherren nur knapp mit 8:9. Nach dem „Split“ gegen den Vizemeister Dornbirn in der Vorwoche, gelang nun mit dem nächsten Remis gegen den Meister ein weiterer Achtungserfolg. In den sieben Stunden hatten rund 100 Besucher trotz Regenwetters die Blue Bats unterstützt. Saubere Container oder überdachte Sitzplätze – die Verbesserung der Infrastruktur hat sich für den Verein auf jeden Fall ausgezahlt.

Eine Erfolgsmeldung gab es auch im Nachwuchsbereich: mit Emil Jahn, Fabian Neubauer, Nils Rubik und Felix Schindler wurden ein U12- sowie drei U15-Spieler für die österreichische Jugendnationalmannschaft nominiert. Den Meisterschaftsbetrieb einstellen musste hingegen die Damenmannschaft. Die Teilnahme an der 2. Bundesliga musste aufgrund von Spielermangel für dieses Jahr ausgesetzt werden. In den letzten Wochen konzentrierten sich die „Bumblebees“ auf die Rekrutierung neuer Talente in den Schulen. Diese war erfolgreich. „120 Schülerinnen wurden angesprochen“, berichtete Weller. Zwischen sechs und acht neue Vereinsmitglieder zwischen elf und 15 Jahren sollen bis nächstes Jahr aufgebaut werden.