Einige Stammspieler fehlten den Schwechatern beim Auswärtsspiel in der Regionalliga Ost am Sonntag in Rohrbach. So fiel neben Catcher Jacob Weller (Bundesheer), Spielertrainer Lorenzo Bernardez aus. Aufgrund von Visum-Schwierigkeiten musste er kurzfristig in die Vereinigten Staaten zurückreisen.

„Früher durften Amerikaner sechs Monate bleiben, mittlerweile aber nur mehr drei. Da müssen wir in Zukunft aufpassen“, bestätigte Blue Bats-Obmann Phil Weller, dass der Trainer um eine Verlängerung des Visums ansucht, aber auch ein längerer Ausfall drohen könnte. Der Coach wurde erst vor wenigen Monaten für die aktuelle Saison engagiert und sollte die Entwicklung der Spieler vorantreiben.

Mehr dazu