„Wir haben dazugelernt“

Die Playoffs in der Bundesliga hatten die Schwechater schon im Vorjahr im Visier, am Ende blieb der vorletzte Platz. Warum es heuer mit einem Platz unter den ersten vier klappen soll? „Weil wir im letzten Jahr gelernt haben, wie wir bestehen können“, kommentierte Klubobmann Phil Weller. „Es waren viele knappe Spiele dabei“, hofft Weller, dass das Pendel heuer auf die andere Seite ausschlägt.

Ein paar neue Spieler sind mit dabei. Aus Kanada dockte Roman Guthrie bei den Blue Bats an. Er verstärkt die Defense als Catcher. Der Kubaner Erik Sansarys Rojas soll als Pitcher und Infielder zum Einsatz kommen. Zudem kehrt Pitcher Matthew Jensen nach einem Jahr Pause zum Team zurück.

Drei Nachwuchsspieler sollen ebenfalls eine große Rolle spielen: Tim Gruber, Felix Stephan und Nicolas Niederl. „Sie haben Erfahrungen gesammelt, sind größer und reifer geworden und werden heuer bestimmt einen großen Beitrag leisten“, meint Weller.

Zum Ligastart warten gleich die Titelfavoriten. Am Sonntag sind die Schwechater bei den „Indians“ in Dornbirn zu Gast. Die Vorarlberger wurden in der Vorsaison Vizemeister. Eine Woche später wartet der Meister Vienna Wanderers.

Zwei Mannschaften zogen sich aus der Bundesliga zurück, da sie unter anderem wegen Spielerabgängen nicht mehr konkurrenzfähig waren: die ASAK Athletics aus Attnang-Puchheim (OÖ) und die Cardinals aus Feldkirch (Vbg.).