„Zu wenige Spieler für die Hitzeschlacht“

In Wiener Neustadt hatten die Blue Bats aus Schwechat erneut zwei Mal das Nachsehen. Dabei starteten die Braustädter am Freitag mit einer 2:0-Führung in die Partie. Diese musste aber im zweiten Inning wegen Regenwetter abgebrochen werden. Am Samstag wurde die Begegnung neu ausgetragen. Erneut war das Spiel nach dem ersten Inning vorbei – dieses Mal aber aus sportlicher Sicht. Die Schwechater lagen mit 0:8 zurück. Dabei unterliefen den Defensivspielern drei „Errors“.

Schwechat fehlten etliche Spieler. Lukas Schütz, der am Freitag noch pitchte, verabschiedete sich am Samstag in den Urlaub. Zudem fielen mit seinem Bruder Severin Schütz (wurde Vater von Zwillingen), Fabian Falbacher (Operation) und David Eisenheld (Urlaub) weitere Spieler aus. Das erste Duell ging schließlich mit 2:11 verloren.

„Bei uns ist die Luft draußen“

Das zweite Aufeinandertreffen verlief ausgeglichen. Die Gäste spielten im siebenten Inning eine 2:1-Führung heraus, mussten aber gegen Ende dieses Innings zwei Runs der Ducks hinnehmen. „Die Partie stand an der Kippe, Wiener Neustadt hatte Glück“, kommentierte Blue Bats-Obmann Phil Weller, dennoch ging sein Team am Ende mit 2:6 als Verlierer vom Platz. „Es waren zu wenige Spieler für diese Hitzeschlachten. Bei uns ist außerdem die Luft draußen“, bemerkte Weller, nachdem er mit den zwölf Blue Bats-Spielern die Heimreise antrat. Zumindest einen Sieg soll es in der letzten Bundesligarunde noch zu feiern geben. Am Sonntag sind die Braustädter beim Tabellenzweiten Vienna Metrostars zu Gast.

Eine Woche später, genauer vom 8. bis 12. August, steigt dann die Europameisterschat in Schwechat und Wiener Neustadt. „Wir bereiten bis dahin den Platz vor und werden auch dafür sorgen, dass mehr Sitzplätze vorhanden sind“, sieht Weller diese Großveranstaltung als große Chance für den Verein, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Eines der acht teilnehmenden Nationen, Großbritannien, ist in Schwechat untergebracht und trainiert am „Batsfield“.