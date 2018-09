Viele Volleyballspieler zieht es in den Sommermonaten auch auf die Plätze im Freien, wo, im besten Fall bei Sonnenschein, auf Sand gespielt wird. Beachvolleyball kann nun auch in Schwechat in einem Verein praktiziert werden. Zu verdanken ist das der Familie Bajraktarevic.

Sie gründete kürzlich den „Sportclub Dragons“, dessen Namen an jenen Spitznamen des bosnischen Fußballnationalteams, „Die goldenen Drachen“, angelehnt ist. Seit zwei Jahren sind die 16-jährigen Elma Bajraktarevic und Jasmin Haslinger für die Sektion Beachvolleyball im Einsatz. Nun konnten die Beiden als Dragons-Duo bereits die Top Ten bei den österreichischen Meisterschaften in Litzlberg (OÖ) erreichen. Gemeinsam mit Trainer Muhamed Ali Bajraktarevic, der in der kommenden Saison das Sokol-Herrenteam der zweiten Bundesliga betreuen wird, sollen weitere Turnierteilnahmen folgen.

Im Aufbau befindet sich außerdem eine Futsal-Sektion. Etliche ehemalige Kicker sind bereits seit einigen Monaten beim „SC Dragons“ aktiv und gewannen kürzlich ein Turnier in Rannersdorf. Wer Lust hat ein Teil der Drachenfamilie zu sein, kann sich bei der Klubobfrau Amra Bajraktarevic unter 0699/11931495 melden.