Vor wenigen Wochen landete Andrea Mayr bei der Berglauf-WM in Andorra „nur“ auf Rang sechs und musste sich der Kenianerin Murigi Lucy Wambui geschlagen geben.

In Deutschland schlug Mayr zurück. Beim 45. Hochfelln Berglauf hatte sie 1:30 Minuten Vorsprung auf ihre schärfste Konkurrentin und gewann das Weltcuprennen. „In Andorra hatte sie eine Laufblockade, diesmal war sie wieder in Höchstform“, so SVS-Pressesprecher Heinz Eidenberger.

Es war der dritte Sieg beim dritten Antreten im Weltcup. Die Trophäe ist ihr aufgrund des Vorsprungs nicht mehr zu nehmen. Den vierten Lauf in Slowenien am Samstag wird Mayr dennoch bestreiten.