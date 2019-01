Von einer „Entscheidung gegen den Sport“ sprach eine verstimmte Katrin Beierl nach der Disqualifikation beim Weltcup im 2er-Bob in St. Moritz. Als sie und ihre Teamkollegin Jennifer Onasanya im Startbereich vergeblich auf ihren Bob warteten, stellte sich kurze Zeit später heraus: Der Schlitten darf nicht auf die Eisbahn!

Zur Vorgeschichte: 45 Minuten vor dem Rennen müssen die Schlitten vom Veranstalter auf einem Platz abgestellt werden und dürfen dann nicht mehr bewegt werden. Der Bob von Beierl stand mit ein paar anderen Schlitten in einem, wie sich später herausstellte, unpassenden Winkel auf dem Platz. Die Sonneneinstrahlung erwärmte das Gefährt zu sehr und eine der vier Kufen wurde heiß. Zu heiß. Das bestätigte die Messung, die stets vor dem Start durchgeführt wird.

„Die Kufen dürfen drei Grad abweichen. Wir lagen zwei Grad über dieser Grenze. Wahrscheinlich hat sich unser Bob so schnell erwärmt, weil er dunkel ist“, vermutet die Himbergerin.

"Wir baten um zwei Minuten, obwohl das bereits eine Höchststrafe gewesen wäre"

Sie versuchte noch die Vertreter des internationalen Bob- und Skeletonverbandes, davon zu überzeugen, unter Protest zu starten. „Das wurde aber abgelehnt.“ So auch die Bitte den Bob eine Minute länger auf dem sogenannten „Eisbett“ stehen zu lassen. Dort werden die Schlitten eines jeden Teams vor dem Start abgestellt, um geringfügige Temperaturunterschiede auszugleichen. Die Zeit auf dem Eisbett beträgt dafür genau eine Minute. „Wir baten um zwei Minuten, obwohl das bereits eine Höchststrafe gewesen wäre, weil die Kufen dann viel zu kalt sind, aber sogar das wurde respektlos abgelehnt. Uns wurde sogar vorgeworfen, die Kufe auf eine Heizung gelegt zu haben“, kann Beierl nur den Kopf schütteln.

„Diese Disqualifikation war schlichtweg unsportlich und ließ jeden Hausverstand vermissen“, war der Ärger auch bei ÖBSV-Sportdirektor Christian Auer über die Entscheidung des Weltverbandes groß.

Mit finanziellen Einbußen ist nun ebenfalls zu rechnen. „Wir sind in der Gesamtwertung von Platz fünf auf Rang acht zurückgefallen. Da werden uns am Ende ein paar tausend Euro fehlen. Schmerzhaft, wenn ich an die Ausgaben denke“, so Beierl, die am Samstag bei der Junioren-WM in Königssee am Start ist.