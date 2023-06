„Wer schiebt mich an?“

„Jennifer Onasanya ist schwanger!“ Diese Meldung war eine ähnlich erfreuliche Nachricht, wie jene, dass Bobfahrerin Katrin Beierl wieder auf dem besten Weg ist, in den Eiskanal zurückzukehren. Während die ehemalige Anschieberin sich Gedanken über Geburtsvorbereitungskurse macht, denkt Pilotin Beierl an die mögliche Teilnahme an den olympischen Spielen 2026 in Italien.

Nachdem sich die 29-Jährige von ihrem erlittenen Schlaganfall erholt hat, begibt sie sich nun auf die Suche nach einem neuen Teammitglied für den Zweierbob. Ein „Austria´s Next Bobstar“-Casting im Sportzentrum in St. Pölten am 23. Juni soll dabei helfen. Ein jeder Teilnehmer kann mit dem Anschieben eines Bobs versuchen, Beierl zu überzeugen. Die Voraussetzungen? „Bei einer Anschieberin kommt es darauf an, dass sie schnell und stark ist. Ein gutes Indiz dafür ist, wie gut sie springt und läuft“, erläutert die zweifache Olympiateilnehmerin.

Bei einem erfolgreichen Scouting möchte sich Beierl wieder der Weltspitze annähern. Sie selbst fühlt sich dafür bereit: „Meine Fitness ist aktuell so gut wie noch nie. Meine Verletzungen im Rücken Knie schränken mich kaum ein. Ich fühle mich fast wieder wie 23.“

Beierl weiß, dass der Antritt bei Olympia ihr letzter sein wird. Druck aufzubauen wäre aber ein Fehler. „Einfach wieder reinfinden und mit guten Leistungen eine Basis legen“, betont die 29-Jährige, dass es zunächst wichtig wäre, „ein paar Mädels für eine coole Truppe zusammenzukriegen.“ Anmeldungen für das Casting können per Mail an anb@katrinbeierl.at abgegeben werden.