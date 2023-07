Im „Plaszowianka Archery Park“ in Krakau vertraten Elisabeth Straka und Andreas Gstöttner das österreichische Nationalteam bei den Olympic Recurve-Schützen. Die beiden Aushängeschilder des BSC Fischamend starteten im Mixed-Teambewerb mit einem knappen 5:4-Sieg gegen Dänemark, aber bereits im Achtelfinale hatte es die Beiden erwischt. Gegen den späteren Turniersieger Spanien war nichts zu holen: 2:6. „Bei der Auslosung gehört leider auch ein bisschen Glück dazu“, kommentierte Straka.

Straka hatte im Einzelbewerb nach einer erfolgreichen Qualifikation in der ersten Eliminationsrunde die Irin Emma Louise Davis mit 6:0 geschlagen. Im Durchgang der letzten 16 Schützen unterlag sie allerdings Audrey Adiceom aus Frankreich mit 2:6. „Es war aufregend im Kreis der ausgewählten Bogenschützen dabei zu sein. Ich konnte in den diversen Sportarten viele Österreicher kennenlernen und alle waren gut gelaunt“, berichtete die 23-Jährige. Gold ging an die Britin Penny Healey.

In Runde eins gescheitert. Andreas Gstöttner blieb bei den European Games unter den Erwartungen. Foto: GEPA pictures/Matic Klansek, GEPA pictures/ Matic Klansek

Teamkollege Gstöttner schied im Einzelbewerb früh aus. Mit dem ersten Duell gegen den Moldawier Dan Olaru war das Turnier für ihn bereits wieder beendet. Der BSC-Schütze unterlag mit 1:7. Im Finale setzte sich der Deutsche Florian Unruh gegen Spaniens Miguel Alvarino Garcia durch.