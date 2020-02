Der aktuelle Meister hat einen perfekten Start in die dritte Saison der Mamanet-Liga hingelegt. Riedlingsdorf und Eibiswald waren die ersten Gegner in der Sporthalle des Bundesrealgymnasiums Schwechat.

Angeführt von den Topscorerinnen Marta Keglevits und Maria Schweighofer wurden die „Union Crazy Catchers“ aus Riedlingsdorf mit 2:0 in die Schranken verwiesen. 21:13 und 21:14 – eine deutliche Angelegenheit für die Braustädterinnen. Eine von ihnen feierte ihr Debüt. Monika Roth zog sich das Libera-Trikot über und machte eine gute Figur auf dieser Position.

Im zweiten Meisterschaftsspiel gegen die „First Styrian Panthers“ hatte sie bewiesen, weshalb sie als einzige von drei Neuzugängen gleich in der Startformation stehen durfte. „Sie hat jeden Ball abgewehrt“, spricht SVS-Trainerin Ella Raiber von einer tollen Verstärkung in der Verteidigung. Mit 2:0 ging der Sieg wieder an Schwechat.

In der nächsten Runde treffen die Schwechaterinnen auf den Meister von 2018 und den ewigen Rivalen, ASKÖ Hirm. „Sie spielen nun mit dem ehemaligen Volleyballprofi Birgit Frey. Die ist 1,90m groß. Eine schwierige Aufgabe, aber alles ist machbar“, ist Raiber zuversichtlich.