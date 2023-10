Internationale Achtungserfolge

In Schwechat tut sich was! Die Cachibol-Sektion der SVS verzeichnete zuletzt einen deutlichen Zuwachs. „Wir haben 18 Damen und werden heuer erstmals mit zwei Mannschaften in die Meisterschaft starten“, freut sich Sektionsleiterin und Trainerin Ella Raiber auf den Ligastart im November. Gute Erfahrungen sammelten die Spielerinnen in den letzten Tagen und Wochen.

In Wien nahm Schwechat am 3. Mamanet ASVÖ-Turnier teil. Mit dabei waren unter anderem Teams aus England, Lettland, Deutschland und Amerika. Die SVS-Gruppe konnte im Laufe des Turnieres Mannschaften aus Lettland und Wien besiegen und belegte den 3. Gesamtrang. Platz eins ging an eine lettische Auswahl.

Die Topnation Israel fehlte aufgrund des aktuellen Konfliktes. Zuvor feierten die Israelis den Sieg bei den World Games in der italienischen Region Emilia-Romagna. Sechs SVS-Spielerinnen und Trainerin Raiber waren mit dabei. Sie bildeten mit zwei Korneuburgerinnen und zwei Wienerinnen das ASKÖ-Team. 32 Mannschaften kämpften in vier Sporthallen um den Titel. „Wir haben leider um zwei Punkte die Platzierungsspiele um die Ränge eins bis 19 verpasst“, berichtete Raiber, die aber von einer tollen Erfahrung spricht. Die rot-weiß-rote Truppe beendete die Weltspiele auf Platz 21. In zwei Jahren steigen die World Games in Griechenland. „Ich möchte für dieses Ereignis ein komplettes SVS-Team aufstellen“, verrät die Trainerin.