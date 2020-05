Triumph für Alexander Hajek aus Scharndorf. Der 16-Jährige konnte beim Finale der E-Cycling League, welches am Harrogate Circuit gefahren wurde (dem UCI WM Kurs des letzten Jahres), den Tagessieg ersprinten.

Vor kurzem startete der Österreichische Radsportverband mit der E-Cycling League Austria eine virtuelle Rennserie, bei der auch in Corona-Zeiten, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung, Radrennen bestritten werden können. Auf sogenannten Smart Trainern – das sind Rollentrainer, die die erbrachte Leistung am eingespannten Rad in Watt/Kilogramm in Echtzeit erfassen – die mittels interaktiver Trainingsapp miteinander verbunden sind, werden dann die geleisteten Daten aller Teilnehmer auf einer vorgegebenen Strecke in realistisch bewegten Bildern dargestellt. So können registrierte Teilnehmer aus der ganzen Welt an verschiedensten Wettkämpfen mitmachen, obwohl sie „nur“ zu Hause vor dem Fernseher am Rollentrainer sitzen und schwitzen.

Hajek überwand den „Defektteufel“

„Dass mir heute endlich der Sieg gelungen ist, noch dazu mein erster für mein neues Team, freut mich besonders“, war Hajek glücklich. „Es war immerhin schon mein dritter Versuch in der E-Cycling League, nur war ich zuletzt jeweils Opfer des Defektteufels. Zuerst Probleme mit meinem Laptop, dann die Internetverbindung, aber dieses Mal hat alles gepasst. Besonders cool ist auch, dass unser gesamtes Stanger Team heute so stark war, denn mein Teamkollege Paul Buschek wurde zweiter und Stefan Kovar sogar noch 4.“

Hajek gilt spätestens seit seinem Vorjahressieg bei der internationalen Oststeiermark Radjugendtour als einer der größten Nachwuchshoffnungen im heimischen Radsport. Talentescouts vom World Tour Team Bora Hansgrohe sind bereits mit dem ÖLSZ-Athleten in Kontakt getreten, was das Potenzial des Youngsters unterstreicht.